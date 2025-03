Ágil y sin colas: la Comida en la Calle de Avilés inicia su cuenta atrás

Santy Menor Avilés Lunes, 31 de marzo 2025, 11:48 Comenta Compartir

El madrugón tuvo premio. Los afortunados que consiguieron los primeros turnos para reservar su plaza en la Comida en la Calle de Avilés 2025 no tuvieron que hacer cola. Además, en apenas unos minutos, dejaron formalizada su inscripción eligiendo su lugar favorito de la ciudad para disfrutar de una de las mejores fiestas del año tanto en Avilés como en Asturias. «Las citas están fijadas cada tres minutos y gracias a eso no se están generando colas, que era lo que buscábamos», comentaban desde la organización.

Cuatro personas tras el mostrador del edificio de 'La Grapa', con Zulima Lago al mando de las operaciones desde hace 31 años, los mismos que cumple la Comida en la Calle, iban recibiendo a los comensales, elegidos por sus respectivos grupos de amigos para reservar en masa, este año con un máximo de 60 personas por reserva, algo menos que el tope de 94 de la pasada edición.

«Es la mejor fiesta del año en Avilés», aseguraban sin dudar una vez finalizada su reserva Andrea Gómez y Patricia Martín, dos avilesinas de pro que llevan disfrutando de la Comida en la Calle desde la adolescencia. «Primero estuvimos varios años en el Parque de Ferrera y desde hace algunos ya nos pasamos a las mesas». Además, ninguna tuvo problemas a la hora de reservar su cita previa a través de la web habilitada por la organización. «Nos conectamos varios amigos a la vez y lo conseguimos rápido. Hemos escuchado que hubo a gente a la que le dio problemas, pero en nuestro caso no», coinciden, sin ser del mismo grupo.

En todo caso, a Patricia, opositora de 30 años, le gustaban más los primeros dos sistemas de reserva, con los bares como protagonistas, pues «para nosotros era más cómodo y además se premiaba de algún modo el ser de Avilés. Ahora alguien de fuera que esté rápido puede conseguir sitio y alguien de aquí que se despiste se puede quedar sin él, o conseguirlo en una zona que no le gusta».

Ampliar Fotos a la ubicación para informar a todos los amigos del grupo. José Simal

También madrugaron Paula Solís, enfermera de 24 años, Pablo García, dueño de la cervecería El Cabanón, de Sabugo, y Carlos Alberto Fernández, Hermano Mayor de la Cofradía de San Pedro. Paula tuvo fortuna en su primera vez a la hora de reservar cita por internet y tanto ella como sus amigos disfrutarán de la Comida en Galiana, ayer la zona más requerida, si bien todo hace indicar que acabará siendo un año más El Carbayedo el gran deseo común. A Pablo, de El Cabanón, le gustaba más cuando eran los bares los que se organizaban para repartir los sitios, aunque «hay que adaptarse». Ayer reservó su tope de 60 localidades y a buen seguro que el ambiente en Sabugo estará a la altura como cada año.

Por su parte, Carlos Alberto Fernández también se fue al máximo de reservas permitido, pues «nuestra intención es hacer por primera vez una comida de hermandad aprovechando la Comida en la Calle. Lo haremos en Rivero, junto a la capilla, que nos parece el lugar ideal. Si todo sale bien, intentaremos que se convierta en una costumbre».

Para esta edición, la organización dispone de un total de 15.000 plazas, «el tope que tenemos, pues es muy complicado conseguir más sillas», reconocen desde la organización. Quienes no obtengan plaza en los primeros días, a partir del lunes 7 de abril, podrán inscribirse de manera directa, sin cita previa, en las oficinas habilitadas. «Hay que pensar también en las personas que no tienen acceso a internet o no se manejan. Calculamos que podrían quedar unas 4.000 o 4.500 sillas libres». Cabe recordar que la Comida en la Calle se celebrará el lunes día 21 de abril.