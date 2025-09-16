Alcohólicos y familiares explicarán su experiencia el sábado en Valdecarzana Con un acto abierto al público en general celebran el 57 aniversario del inicio de actividad de la asociación en la comarca de Avilés

La Asociación de Alcohólicos Anónimos celebrará este sábado, 20 de septiembre, el 57 aniversario de su inicio de actividad en la comarca de Avilés, en este 2025 en el que la entidad cumple noventa años de existencia a nivel mundial. Para la conmemoración han preparado un acto abierto a toda la ciudadanía en el que miembros de la asociación explicarán su trabajo y también darán a conocer su experiencia dos alcohólicos y varios familiares. Tendrá lugar en el Palacio de Valdecarzana a las 18 horas.

El acto fue presentado ayer por la concejala de Ciudad Saludable, Ana Suárez Guerra, que señaló que «el Ayuntamiento ha estado siempre sensibilizado con las personas que sufren el consumo de alcohol y con el cuidado de la salud mental, ya que es una situación que no se detecta de manera fácil y que tiene una afectación grave a nivel emocional». Puso en valor el trabajo de esta entidad y su bagaje asegurando que «es uno de los pilares más importantes de una sociedad que cuida y de una ciudad, como no puede ser de otra manera, que quiere ser saludable también».

Representantes de Alcohólicos Anónimos expusieron, por su parte, el contenido del acto de este sábado y pusieron especial interés en destacar también «el sufrimiento» que viven los familiares algo de lo que también se hablará en la charla.

Alcohólicos Anónimos se originó en Akron (Estados Unidos) en 1935 cuando un hombre negocios de Nueva York que había conseguir permanecer sin beber tras haberlo intentado varias veces a lo largo de los años, buscó a otro alcohólico para compartir con él sus experiencias.

