Alcohólicos Anónimos celebra sus 58 años en Avilés con un mensaje de esperanza Antiguos dependientes, profesionales y familiares vivieron un encuentro público en el Palacio de Valdecarzana para compartir experiencias

Fernando Del Busto Avilés Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00

Hace 58 años, Avilés fue una ciudad pionera en España en lanzar un mensaje de esperanza a las personas que sufrían alcoholismo y a sus familias. Se creaba en la ciudad uno de los primeros grupos de Alcohólicos Anónimos que existían en España. Una efeméride que ayer se celebraba en el Palacio de Valdecarzana en un encuentro abierto en el que participaron profesionales, familiares y personas que han superado su alcoholismo o se encuentran en el camino de ello.

La cita de ayer era significativa para los integrantes de Alcohólicos Anónimos, toda vez que también se celebraba el noventa aniversario de la creación de la metodología en el mundo y que, a lo largo de este tiempo, ha aportado esperanza a muchas personas.

En la actualidad, la comarca cuenta con cuatro grupos estables. Sus reuniones se encuentran distribuidas a lo largo de la semana de manera que, al menos, de lunes a viernes, siempre se celebre un encuentro.

Si una persona quiere contactar con Alcohólicos Anónimos puede llamar al 649 235 531. Es un teléfono operativo las veinticuatro horas del día todos los días de la semana. En él, se facilitará información sobre las reuniones.

A lo largo de este tiempo, el perfil de las personas dependientes ha cambiado. Alcohólicos Anónimos ha sabido adaptarse a las nuevas realidades sin traicionar sus principios y valores.

Así, uno de los asistentes explicaba como los relatos de las personas mayores no tenían nada que ver con los testimonios de las nuevas incorporaciones. Entre las modificaciones que se han registrado se encuentra una mayor presencia de mujeres.

En opinión de uno de los participantes, no se debe a un aumento del consumo en la población femenina, sino que se ha perdido el estigma y la mujer ya no tiene problema en recabar ayuda cuando comprueba que los consumos de alcohol son perjudiciales para su vida cotidiana.

Otro de los cambios más significativos es los tipos de consumos, puesto que cada vez es más frecuente encontrar alcohólicos policonsumidores, que suman más dependencias, como pueden ser ludopatías, pero también adicciones a otras drogas.

Además, en los últimos años han comenzado a incorporarse jóvenes a los grupos. Han tenido casos de menores de 35 años que han llegado «con problemas muy serios», según explican antes de la reunión.

«Somos un grupo de personas, hombres y mujeres, que nos apoyamos mutuamente para superar unas dependencias», aseguraba uno de los participantes, satisfecho por seguir sumando jornadas de sobriedad y dispuesto a ayudar a otras personas a recorrer el camino que él había hecho. Como se ve, había mucho para celebrar y también para seguir trabajando.