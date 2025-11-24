Alcohólicos Anónimos cumple 48 años de apoyo y acompañamiento en Avilés La agrupación celebra un acto de aniversario el próximo sábado, a las 18.30 horas, en el Edificio de Servicios Múltiples de Sabino Álvarez Gendín

Alejandro L. Jambrina Avilés Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:39 Comenta Compartir

El próximo sábado 19 de noviembre se celebrará en Avilés el XLVIII aniversario del grupo tercer legado de Alcohólicos Anónimos, un acto muy emotivo que tendrá lugar desde las 18.30 horas en el Edificio de Servicios Múltiples de la calle Sabino Álvarez Gendín. Es una fecha señalada para una de las agrupaciones más longevas de la comarca y este lunes el evento fue presentado en el ayuntamiento por varios integrantes del grupo y la concejala de Ciudad Saludable, Ana Suárez Guerra.

La edil no quiso dejar de poner en valor el trabajo que se lleva a cabo en esta entidad. «Es un placer presentar el aniversario, no solo como concejala, si no como parte de una comunidad que cree profundamente en la dignidad humana, en la fuerza de cuidarnos y en la capacidad de las personas para reconstruir su vida. Son 48 años de compromiso que no se alcanzan por causalidad, son casi cinco décadas de escucha, de apoyo mutuo, de lucha contra el estigma y de esperanza compartida. De puerta abiertas para quienes en los momentos más difíciles necesitaban un espacio seguro o simplemente ser mirados sin juicio», destacó Suárez Guerra durante la presentación del evento de aniversario.

La concejala también reivindicó la colaboración de las instituciones con este tipo de agrupaciones, «sé que debemos seguir trabajando para construir entornos más saludables, conectados y solidarios. Porque vuestro trabajo salva vidas y merece ser reconocido».

También tomaron la palabra durante el acto varios integrantes de Alcohólicos Anónimos, que principalmente enviaron un mensaje a todas aquellas personas que necesiten ayuda y quieran participar en el acto que se celebrará el próximo sábado. «Hay una solución al alcoholismo y si se quiere se puede. En Avilés ya son 58 años y noventa a nivel mundial desde que se creó la comunidad. Hablando de un problema común se está varias horas sin beber y a todo el mundo que le pueda llegar nuestra experiencia será bienvenido el sábado a las 18.30 horas. Habrá gente que compartirá sus experiencias», animaron.

Temas

Avilés