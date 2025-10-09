El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Acceso al parking subterráneo de la plaza de España de Avilés por la calle Ruiz Gómez. Marieta

El aparcamiento de la plaza de España de Avilés dispondrá de más espacio, pero perderá 17 plazas tras las obras de mejora

Se hará una redistribución de plazas en el sótano 2 para adaptarlas al tamaño medio actual de los vehículos y ofrecer mayor comodidad a sus usuarios. La parte negativa es que pasarán de 92 a 75 plazas disponibles en el sótano 2

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Jueves, 9 de octubre 2025, 17:11

El aparcamiento de la plaza de España de Avilés sufrirá próximamente una remodelación de parte de sus plazas para ensancharlas y se repararán las ... zonas dañadas del pavimento que sufren mayor presión del tráfico. Estas obras supondrán mejoras significativas para los usuarios, pero también conllevan la pérdida de 17 plazas disponibles. La sociedad Rehabilitaciones Urbanas Avilés SAU (Ruasa), titular del céntrico estacionamiento que cumple un cuarto de siglo, prevé una inversión de 124.000 euros en una actuación que afectará a una superficie de 2.215 metros cuadrados distribuidos entre el acceso general (270 m2), la rampa de acceso del sótano 1 al 2 (45 m2) y la planta sótano 2 (1.900 m2).

