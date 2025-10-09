El aparcamiento de la plaza de España de Avilés dispondrá de más espacio, pero perderá 17 plazas tras las obras de mejora

El aparcamiento de la plaza de España de Avilés sufrirá próximamente una remodelación de parte de sus plazas para ensancharlas y se repararán las ... zonas dañadas del pavimento que sufren mayor presión del tráfico. Estas obras supondrán mejoras significativas para los usuarios, pero también conllevan la pérdida de 17 plazas disponibles. La sociedad Rehabilitaciones Urbanas Avilés SAU (Ruasa), titular del céntrico estacionamiento que cumple un cuarto de siglo, prevé una inversión de 124.000 euros en una actuación que afectará a una superficie de 2.215 metros cuadrados distribuidos entre el acceso general (270 m2), la rampa de acceso del sótano 1 al 2 (45 m2) y la planta sótano 2 (1.900 m2).

El desarrollo de los trabajos está planificado para no interferir en su uso ni durante el periodo de Navidad ni en las semanas previas del mes de diciembre. Así, se realizará en dos fases durante el mes de noviembre y, posteriormente, en enero, a partir del día 7. Ambos meses son de los que menos tráfico registran en este estacionamiento a lo largo del año.

El ensanchado de algunas plazas busca adaptar esos espacios al tamaño medio actual de los vehículos. Para poder llevar a cabo este incremento de anchura se ha previsto una redistribución de plazas en la planta sótano 2, ampliando el tamaño de algunas de ellas lo que, a su vez, supondrá mayor comodidad para el acceso a los vehículos que aparquen en las plazas colindantes que conservan el ancho actual.

Se creará también un paso peatonal intermedio, con el objetivo de facilitar el movimiento a las personas usuarias, y se recolocarán igualmente las dos plazas de movilidad reducida para situarlas en el espacio más próximo al ascensor con acceso directo a la vía pública. Estos cambios implican una reducción en el número de plazas en esta planta que pasan de 92 a 75 disponibles en el sótano 2. En total el aparcamiento contará con 269 plazas disponibles tras la sobras.

Por otro lado, se llevará a cabo la reparación de aquellas zonas del pavimento que soportan una mayor presión de tráfico. Las áreas sobre las que se va a actuar son la entrada de vehículos a través del sótano 1, las rampas interiores, las plazas de estacionamiento y todos los pasillos de circulación del sótano 2, por donde pasan el 100% de los vehículos que entran en el aparcamiento bien al entrar o bien al salir, a los que se suman los que aparcan en el sótano 3, en ambas maniobras.

Para llevar a cabo estas labores de reparación se eliminará totalmente el pavimento actual, método que se ha demostrado como el más eficaz en anteriores labores de reparación. Además, para el pintado del nuevo pavimento se utilizarán colores claros que reflejen la luz, como medida pasiva de eficiencia energética. Los trabajos de pintura de las zonas críticas para el correcto funcionamiento del aparcamiento se realizarán en horario nocturno, empleándose productos de sacado rápido.