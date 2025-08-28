Aparece una cría de tiburón cañabota muerta en la ría de Avilés Es un ejemplar muy raro que ha sido avistado muy pocas veces en aguas asturianas

Fernando Del Busto Avilés Jueves, 28 de agosto 2025, 18:53

Los habituales del paseo de la ría de Avilés se sorprendieron este jueves al ver flotando el cuerpo de un pez muerto cuya forma no resultaba conocida para la mayoría. Solicitada la colaboración de los expertos del Cepesma-Luarca se identificó como una cría de tiburón cañabota, un ejemplar muy raro que se ha visto muy pocas veces en aguas asturianas.

«Es una especie poco frecuente en Asturias y, de hecho, sólo tenemos otras cinco localizaciones previas», explicó Luis Laria, fundador del Cepesma, «es una especie frecuente en el Mediterráneo y el Atlántico portugués».

Sobre su llegada a la ría no existe una certeza. Pudo ser arrastrado por la marea o bien el descarte de una captura accidental la flota pesquera que amarró en la víspera de San Agustín, aunque ninguna se puede confirmar.