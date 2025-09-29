El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La calle Sabino Álvarez Gendín, en el barrio de La Magdalena. JUAN CARLOS ROMÁN

Los arrendadores, pendientes de la aplicación de las zonas tensionadas en Avilés

El Ayuntamiento de Avilés ya lo ha solicitado y el compromiso del Principado es hacer las declaraciones antes de que finalice este año

R. A.

Avilés

Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00

Los niveles de subida de los precios de los alquileres podrían tener los meses contados si el Principado cumple su compromiso de declarar como ... zonas tensionadas las solicitadas por seis concejos asturianos antes de que finalice este año. En el caso de Avilés, el Ayuntamiento ya ha pedido al Principado que se consideren como tales los barrios de El Quirinal, Valgranda, La Villa, Sabugo, Las Meanas, El Carbayedo y La Magdalena. Son los señalados por un informe encargado por el Principado en el que se analizaba el precio de las mensualidades en relación a la renta media del municipio, resultando superior al 30% de la misma en todos ellos. En el caso de La Magdalena, la 'tensión' no se detectaba tanto en los alquileres como en el nivel en el que había subido el precio de compra-venta de los pisos.

