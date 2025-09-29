Los arrendadores, pendientes de la aplicación de las zonas tensionadas en Avilés

Los niveles de subida de los precios de los alquileres podrían tener los meses contados si el Principado cumple su compromiso de declarar como ... zonas tensionadas las solicitadas por seis concejos asturianos antes de que finalice este año. En el caso de Avilés, el Ayuntamiento ya ha pedido al Principado que se consideren como tales los barrios de El Quirinal, Valgranda, La Villa, Sabugo, Las Meanas, El Carbayedo y La Magdalena. Son los señalados por un informe encargado por el Principado en el que se analizaba el precio de las mensualidades en relación a la renta media del municipio, resultando superior al 30% de la misma en todos ellos. En el caso de La Magdalena, la 'tensión' no se detectaba tanto en los alquileres como en el nivel en el que había subido el precio de compra-venta de los pisos.

Si finalmente se declaran estas zonas como tensionadas, los propietarios pasarían a estar muy limitados a la hora de elevar los precios. Estos solo podrían actualizarse en base al nuevo Índice de Referencia de Arrendamientos de Viviendas, fijado por el estado, un porcentaje que se fija mensualmente y este año está ligeramente por encima del 2%. Depende del IPC y de otras variables, y rige tanto para las actualizaciones anuales del precio como para los nuevos contratos.

La situación de 'zona tensionada' se mantendría al menos durante tres años, como marca la normativa estatal. Después de ese periodo podría prorrogarse en caso de que persistan las mismas circunstancias. La alcaldesa, no obstante, ha asegurado que se trataría de una medida «temporal».

El Ayuntamiento confía en que la medida, que tendría carácter «temporal», ayude a contener los precios

La concejala de Vivienda, Ana Solís, confía en que la declaración pueda culminarse antes de que finalice el año y que contribuya a limitar la desorbitada subida de los precios de los alquileres.

También esta pendiente de ponerse en marcha el programa autonómico Alquilámoste, que pretende contribuir a este mismo fin de limitar los precios. La iniciativa pretende que los propietarios entreguen sus inmuebles al Principado por un periodo de siete años y cuatro meses, a cambio de asegurarse la renta. Se abonará un máximo de setecientos euros mensuales por piso mientras se ayudará a los inquilinos a sufragar la renta.