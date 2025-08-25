El ascenso del Real Oviedo con tres del Ensidesa

Alberto Rendueles Lunes, 25 de agosto 2025, 07:13 Comenta Compartir

Entre los ascensos que ha tenido el Real Oviedo a lo largo de su casi centenaria historia hay uno que muy recordado como fue el del regreso a Segunda División tras la caída, por primera vez, al pozo de la Segunda B, hecho que tuvo lugar en junio de 1978. Al año siguiente, tres futbolistas formados en el Club Deportivo Ensidesa tuvieron un gran protagonismo en la recuperación de la categoría perdida: el defensa Antuña, el portero Camuel y el delantero Javi.

Luis Manuel García Antuña había llegado al Ensidesa en la temporada 1971-1972 procedente del Marino de Luanco y tuvo a todo un maestro consigo para su debut siderúrgico. Nada menos que el técnico del primer equipo, Marcelo Campanal, una leyenda internacional que le dio los consejos suficientes para destacar en el centro de la retaguardia avilesina e incluso en funciones de centrocampista. En Llaranes permaneció hasta 1977, en el que el Real Oviedo se hizo con sus servicios ante la necesidad de reforzar su zaga.

Por su parte, el guardameta Ángel Manuel Álvarez Pérez 'Camuel', llegó al primer equipo del Ensidesa en el verano de 1976 procedente de las categorías inferiores de La Toba para asumir la difícil papeleta de sustituir a todo un experimentado arquero como fue Lombardía. Una labor que compartió principalmente con el veterano Josini, pero en la que estuvo muy destacado a pesar de su juventud. La apuesta que hizo con él técnico Julio Marigil dio su resultado, ya que sus actuaciones llamaron la atención desde el primer día. De hecho, era fichado por el Real Oviedo mediada la siguiente temporada 1977-78, haciéndose con la titularidad habitual del equipo.

Ese traspaso se hizo conjunto con el de Javier Fernández Sánchez 'Javi', otra leyenda del fútbol avilesino que también recibió la alternativa del primer equipo siderúrgico de la mano de Campanal en 1971. Rápidamente se hizo con la banda izquierda de las formaciones granates y formó parte de la mítica delantera que consiguió el ascenso a Segunda en 1975: Sancayetano, Novo, Teca, Luis Gabriel y Javi.

Ampliar Ensidesa en 1977. Arriba: Camuel, Vallina, Esteban, Félix, Quico y Miguel Ángel. Abajo: Antolín, Cuenca, Juanjo Rúa y Javi.

Los fichajes de Camuel y Javi llegaron fruto de la necesidad del Real Oviedo por salvar la temporada 1977-78, en la que atravesaba serios problemas de permanencia. La incorporación previa de Antuña había dado buenos resultados y los dirigentes carbayones comenzaron a mirar a la fructífera cantera de La Toba en busca de soluciones, tal como venía haciendo el Sporting de Gijón desde una década antes. Pero la situación ovetense ya era muy difícil de recuperar y los últimos resultados de la competición le llevaron al descenso a Segunda B por la pérdida de los goal average con sus rivales más inmediatos en la clasificación.

La caída a Segunda B se convirtió en una profunda herida para un club histórico como el Real Oviedo, por lo que el regreso a la categoría de Plata del fútbol español se había convertido no ya en una necesidad, sino en una obligación. Para ello, el nuevo técnico, Eduardo Gómez García-Barbón 'Lalo', ex jugador ovetense, confió plenamente en los tres jugadores siderúrgicos como base del equipo titular carbayón. Solo bastaba con ver la alineación que dispuso en el primer partido de la temporada, disputado en Torrejón de Ardoz, para advertir tal hecho: Camuel; Laguna, Antuña, Vicente, Esteban; José Carlos, Javier, Jaime; Parajón, Herbera y Javi.

A pesar de que el Real Oviedo tenía un rol de equipo favorito para hacerse con una de las dos plazas de ascenso del grupo primero de esta categoría, los resultados no acompañaban como era de esperar. De ahí que, mediada la campaña, fue necesaria la sustitución de Lalo por dos técnicos de la casa como eran Luis Diestro y José María García Lavilla –este último futuro entrenador del Club Deportivo Ensidesa-.

El éxito soñado por el Real Oviedo no llegaría hasta una última agónica jornada, en la que los carbayones partían con desventaja de puntos con el segundo clasificado, el Mirandés, y dependían de lo que allí hiciese el Unión Popular de Langreo. Y el milagro llegaría justo en el último minuto del partido, al que se llegaba con un empate a uno que tampoco servía. Un gol postrero de Atilano daba el triunfo a los langreanos y las gradas del Carlos Tartiere saltaron de alegría al conocer la noticia. La recuperación de la categoría era todo un hecho y ello en parte a la contribución de tres jóvenes formados en el Club Deportivo Ensidesa, que fueron básicos en los esquemas ovetenses.