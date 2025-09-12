El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Presentación del proyecto de iluminación navideña a los comerciantes. LVA

Las asociaciones comerciales conocen la decoración que iluminará la Navidad avilesina

Según la concejala de Festejos, se ha hecho una propuesta «muy pensada para cada uno de los espacios de la ciudad»

C. R.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 22:43

Nada menos que tres concejales Yolanda Alonso, de Cultura y Festejos, Raquel Ruiz, de Hacienda, Turismo y Comercio, y Pelayo García, de Servicios Urbanos, Medio Ambiente y Participación, han presentado este viernes a los representantes de las asociaciones comerciales el proyecto de iluminación navideña que ha resultado ganador este año, el de Germán Vizcaíno.

Tras las demoras que desde 2022 se han venido sucediendo en los últimos años, en este 2025 se decidió sacar a principios de julio el contrato más generoso de la historia y, además, por dos años. Si en 2022 el precio de la licitación fue de 120.395 euros, IVA incluido; en 2023 de 130.000 y en 2024 hubo que bajarlo a 100.000 para agilizar la tramitación a última hora; en este 2025 se ha subido hasta los 726.000 euros por dos años.

De las tres empresas que se presentaron al concurso, resultó adjudicataria una que conoce bien la ciudad y que, además, sacó las castañas del fuego in extremis en 2022, cuando el contrato quedó desierto, la de Germán Vizcaíno. Y este viernes ha sido el momento de mostrar a los comerciantes la propuesta de la empresa. Según la concejala de Festejos, Yolanda Alonso, en unas manifestaciones enviadas posteriormente a la prensa: «Yo creo que ha sido valorado el proyecto porque además se ha hecho una propuesta muy pensada para cada uno de los espacios de la ciudad, especialmente la zona del casco histórico. Quiero poner en valor que hoy, 12 de septiembre, tenemos ya una propuesta de iluminación navideña para la ciudad. Creo que sobre todo tenemos que agradecer a los técnicos municipales que se han esforzado mucho por dar respuesta a este reto y a esta prioridad que la ciudadanía de Avilés nos había trasladado».

Añadió que «queremos una buena iluminación navideña y creo que hemos trabajado todos estos meses para que así sea. Es bueno para el comercio, para la actividad económica, para dar una sensación de ciudad viva, atractiva y, por qué no, también decirlo anímicamente, también ver una ciudad iluminada y bonita. Creo que nos va a hacer a todos una Navidad muchísimo más agradable».

La iluminación entrará en funcionamiento el 5 de diciembre.

