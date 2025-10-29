Avilés espera recibir 53.500 visitantes en el último trimestre del año La alcaldesa destaca el interés que genera la ciudad y la intensa programación que se realiza como principales motivos

Imagen de archivo de un grupo de turistas en la ciudad.

Fernando Del Busto Avilés Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:58 Comenta Compartir

Avilés recibirá en el último trimestre 53.500 visitantes, según destacó esta mañana la alcaldesa de la ciudad, Mariví Monteserín, en la presentación de ... la 17ª jornada nacional sobre el estándar de edificación Passivhaus que se celebrará entre los próximos 6 y 8 de noviembre en el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer. La cifra aportada por la regidora incluye tanto los excursionistas (las personas que se desplazan hasta la ciudad pero regresan a su origen a pernoctar) como los turistas (aquellos que hacen noche en a ciudad). Aunque los datos no incluyen esta diferencia, la cifra refleja la tendencia a la desestacionalización en el turismo local en Avilés.

Monteserín desgranó los motivos de las visitas durante estos tres últimos meses del año, siendo el más importante la participación en ferias con 21.000 visitas, seguidas por las representaciones teatrales con 16.000 visitas. La más lógico es pensar que la mayor parte de estos visitantes sean excursionistas. A partir de ahí, se pasa a cifras de cuatro dígitos, como los eventos deportivos, con 7.000 visitas o el próximo festival Focart que espera mover 6.000 personas. El resto de actividades, como pueden ser congresos, generarán 3.500 visitas.

