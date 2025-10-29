El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Imagen de archivo de un grupo de turistas en la ciudad. Pablo Nosti

Avilés espera recibir 53.500 visitantes en el último trimestre del año

La alcaldesa destaca el interés que genera la ciudad y la intensa programación que se realiza como principales motivos

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:58

Comenta

Avilés recibirá en el último trimestre 53.500 visitantes, según destacó esta mañana la alcaldesa de la ciudad, Mariví Monteserín, en la presentación de ... la 17ª jornada nacional sobre el estándar de edificación Passivhaus que se celebrará entre los próximos 6 y 8 de noviembre en el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer. La cifra aportada por la regidora incluye tanto los excursionistas (las personas que se desplazan hasta la ciudad pero regresan a su origen a pernoctar) como los turistas (aquellos que hacen noche en a ciudad). Aunque los datos no incluyen esta diferencia, la cifra refleja la tendencia a la desestacionalización en el turismo local en Avilés.

