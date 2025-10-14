Avilés acoge una nueva edición del Salón del Hogar Sostenible Del 17 al 19 de octubre, el Pabellón de Exposiciones y Congresos de La Magdalena acogerá la segunda edición de este encuentro multisectorial organizado por la Cámara de Comercio de Avilés, que albergará también el II Congreso arquitecturAS

Avilés volverá a convertirse en el punto de encuentro de la innovación y la sostenibilidad con una nueva edición del Salón del Hogar Sostenible, que se celebrará del 17 al 19 de octubre en el Pabellón de Exposiciones y Congresos de La Magdalena.

Organizado por la Cámara Oficial de Comercio de Avilés, con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés, Asturex, el patrocinio de CAC Asprocon y Caja Rural de Asturias, y el apoyo de Casa Decor, el evento busca mostrar las últimas tendencias en la adaptación de espacios sostenibles, promoviendo un modelo de vivienda y entorno más saludable, eficiente y respetuoso con el medio ambiente.

El Salón contará con la participación de cerca de 40 expositores y más de un centenar de marcas nacionales e internacionales, representando sectores tan diversos como la construcción, la eficiencia energética, el bienestar, la tecnología, el equipamiento doméstico, la industria textil, las energías renovables, el interiorismo o la iluminación. También estarán presentes instituciones y asociaciones como el Colegio Oficial de Diseñadores de Interior/Decoradores del Principado de Asturias, la Factoría Cultural de Avilés y Axuntase.

II Congreso arquitecturAS, un evento con proyección internacional

Esta nueva edición adquiere un marcado carácter internacional gracias a la presencia de arquitectos y estudios de Italia, Portugal, Colombia y España, que participarán en el II Congreso arquitecturAS Congreso Progresivo de Sostenibilidad, una cita que se celebrará el viernes 17 de octubre de 10:00 a 12:30 horas y que abordará los retos del diseño sostenible y la innovación responsable en la arquitectura y el urbanismo contemporáneo.

El Congreso reunirá a figuras de referencia como Sergio Baragaño (Room 2030), Marisa Santamaría, Lorenzo Capucci (UNICA Architects, Italia), Estudio Mariano (Madrid), Longo + Roldán (Asturias), Fátima Fernandes (Cannatá Fernandes Arquitectos, Portugal) y Camilo Restrepo (AGENda Arquitectura, Colombia). Todos ellos aportarán su visión sobre un futuro arquitectónico más humano, eficiente y conectado con el entorno.

Espacios para aprender, crear y compartir

Además de la exposición comercial, el Salón ofrecerá jornadas, mesas redondas y talleres Makers orientados a fomentar la creatividad sostenible. Niños y adultos podrán participar en actividades de reutilización de materiales para crear objetos decorativos y mosaicos, explorando así nuevas formas de consumo responsable y diseño circular.

La Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias (ASTUREX) también repetirá su misión comercial inversa, que facilitará el contacto entre compradores nacionales e internacionales y empresas asturianas del sector sostenible, favoreciendo el intercambio de experiencias y la apertura de nuevos mercados.

Horarios

El Salón del Hogar Sostenible se consolida como una cita imprescindible para profesionales y público general comprometidos con un estilo de vida más consciente. Tres jornadas —viernes, sábado y domingo de 11:00 a 20:00 horas— en las que Avilés mostrará su vocación por liderar el cambio hacia hogares más eficientes, saludables y sostenibles.

El acto institucional de inauguración tendrá lugar mañana viernes 17 a las 13:00 horas, y la entrada será gratuita para todos los asistentes.

