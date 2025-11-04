Avilés analiza la figura de Ángel Cuesta Lamadrid Aunando Fronteras celebra diez años de hermanamiento entre Avilés y Peñamellera Baja, concejo del que era oriundo el indiano

La Asociación Aunando Fronteras organiza una conferencia sobre Ángel Cuesta Lamadrid y una exposición sobre los diez años del hermanamiento entre Avilés y Peñamellera Baja este jueves, a las 19 horas, en el Palacio de Valdecarzana. Será el historiador Román Antonio Álvarez el que glose la figura de un indiano filántropo, al que su Panes natal (capital de Peñamellera Baja) debe numerosas infraestructuras.

La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, presentó ayer la conferencia junto a la presidenta de Aunando Fronteras, Beatriz Ayuso, y junto a Isidro Caballero Sardina, natural de Panes y colaborador en la conmemoración de un hermanamiento sobre el que «en estos diez años se podía haber hecho más». Ahora, por tanto, será la ocasión de resarcirse y poner en valor una figura que en su momento fue determinante en la recuperación de las relaciones entre Estados Unidos y España, a través de Avilés y San Agustín de la Florida.

El primer acto será en Avilés, este jueves día 6 en Valdecarzana. Además de la conferencia, se inaugurará una exposición con varios paneles sobre estos diez años del hermanamiento. Uno de estos paneles es sobre ciudadanos nacidos en Peñamellera Baja que han desarrollado su vida en Avilés, unos 25, según ha recopilado Caballero Sardina. Y otro panel sobre lo contrario, sobre avilesinos que han pasado por Panes.

La idea, según explicó Ayuso, es que en diciembre una delegación avilesina realice una visita cultural a Panes y ponga en valor allí tanto la figura de Cuesta Lamadrid como del hermanamiento.