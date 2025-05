«En Avilés hemos ganado 800 plazas de aparcamiento en diez años», destaca la alcaldesa

Santy Menor Avilés Lunes, 26 de mayo 2025, 15:43 Comenta Compartir

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y el concejal de Servicios Urbanos, Pelayo García, fueron los encargados de inaugurar el nuevo aparcamiento disuasorio de La Grandiella, con capacidad para 120 vehículos. La intervención, ejecutada por la empresa Arposa 60, SL, ha supuesto una inversión de 381.570,38 euros.

El 80% del coste de la operación fue aportado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation, mientras que del 20% restante se hizo cargo el Ayuntamiento con el objetivo de «contribuir a sacar tráfico del centro de la ciudad, dado que permite dejar el coche en un punto estratégico de acceso al centro y llegar desde allí al corazón de la villa bien sea a pie, en bicicleta o en transporte público». A la vez, la actuación supone «un paso más hacia el diseño de una ciudad más limpia y saludable», comentó Mariví Monteserín.

En ese sentido, la alcaldesa tiene claro que «aunque se diga a veces que es un lugar alejado del centro, lo cierto es que lleva menos de quince minutos llegar al núcleo de la ciudad, y entra dentro de nuestra idea de somos la ciudad de los 'quince minutos', que es más o menos lo que se tarda en llegar caminando a los puntos más transitados».

El aparcamiento disuasorio de La Grandiella se ubica junto al acceso suroeste a la ciudad desde la N-632 y la AS-237, en una parcela municipal con acceso desde la Avenida de la Grandiella, ubicada en paralelo al ramal de la N-632. Dentro de la red viaria del municipio, esta intersección constituye uno de los principales accesos al centro urbano de Avilés, concentrando un gran número de desplazamientos tanto en horario de mañana como de tarde.

Se ha actuado sobre una superficie total de 3.680 m2, generando las 120 citadas plazas, indicadas con señalización horizontal y vertical en ambos aparcamientos, entre las que se encuentran 4 plazas de reserva para movilidad reducida, 2 para autocaravanas con plataforma de servicios (zona de vaciado y limpieza, con evacuación de de aguas grises), 15 para motocicletas y 4 plazas para vehículos eléctricos preequipadas.

A todo ello se sumará próximamente «un punto de préstamo de bicicletas del servicio municipal Avilés en Bici». Por otro lado, en lo relativo a los pavimentos, se han utilizado materiales sostenibles y drenantes, en plena sintonía con la Agenda Urbana y los nuevos modelos de urbanismo sostenible. Por último, se han instalado 9 luminarias de alta eficiencia energética. «El mantenimiento va a ser sencillo», añade Monteserín.

Junto a este aparcamiento entrará próximamente en servicio otro de similares características en el Polígono Empresarial Principado de Asturias (PEPA), en este caso con 94 plazas, tras una inversión de 342.150,68 euros, igualmente cofinanciados por los fondos Next Generation EU. Ambos estacionamientos servirán también para dar servicio a dos importantes centros educativos que próximamente comenzarán su construcción: el nuevo Centro Integrado de Formación Profesional de La Grandiella, y la segunda fase de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias.

Esta inversión se suma a otras que están en marcha en el barrio de La Grandiella y su entorno, sumando en total cerca de 27 millones de euros. Entre ellas se encuentran, además del citado CIFP La Grandiella (17 millones), la reforma del CEIP Marcelo Gago (3), la rehabilitación urbana del ámbito de Buenavista (más de 4,4) o la construcción de un construcción de un centro atención diurna, convivencial y multiservicios adscrito a la estrategia AD-CuidAs (más de 1,5).

819 plazas de aparcamiento en los últimos diez años

Con la inauguración de La Grandiella y la próxima del aparcamiento del PEPA, Avilés ha ganado 819 plazas de aparcamiento en los últimos diez años. «Todavía nos piden más, pero creemos que es importante seguir haciendo énfasis en la importancia de trasladarse a pie en una ciudad como la nuestra». Así, a los dos aparcamientos citados, se unen los de la Avenida de Gijón (232 plazas), Villalegre-La Luz (186), Esther Carreño (47), Fuero de Avilés (38), Calle La Paz (30), Estación de autobuses (25), El Nodo (21), Pista deportiva Valgranda (14) y Calle La Cámara (12).

Preguntada por la situación del improvisado y embarrado aparcamiento de la Feve, que utilizan a diario sobre todo trabajadores del edificio público de la calle de El Muelle, la alcaldesa dejó claro que «los terrenos no son nuestros y, aunque durante muchos años hemos permitido su uso, tendremos conversaciones con la propiedad para que se deje de utilizar. Primero porque es un aparcamiento ilegal y también porque no reúne las condiciones mínimas de salubridad ni de seguridad». Además, «consideramos que con la construcción de estos últimos aparcamientos públicos ya no será una necesidad como lo era hasta ahora».