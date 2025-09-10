Avilés liga la artesanía tradicional del azabache con la historia del Camino de Santiago La villa avilesina acoge del 19 de septiembre al 25 de octubre las jornadas 'El azabache y el Camino', con una exposición y actividades sobre este arte milenario

Alejandro L. Jambrina Avilés Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:28 Comenta Compartir

La cultura del azabache en Asturias y su proyección internacional a través de la Ruta Jacobea es la temática de las jornadas 'El azabache y el Camino' que se celebrarán en Avilés entre 19 de septiembre y el 25 de octubre y que tendrán como eje central una exposición en el Palacio de Valdecarzana, complementada con un conjunto de actividades que van desde conferencias a visitas culturales, demostraciones y dramatizaciones en la calle.

Las jornadas fueron presentadas ayer por la concejala de Turismo, Raquel Ruiz, y el arquitecto Benigno Gómez, miembro de INCUNA (Patrimonio de la Industria, Cultura y Naturaleza), entidad que organiza las jornadas con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés y la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo del Principado de Asturias.

«Con esta iniciativa se busca divulgar y poner en valor la cultura del azabache asturiano, en especial en su relación con el Camino de Santiago, del que la villa avilesina forma parte, destacando la importancia de una artesanía singular ligada a un patrimonio natural y cultural diferencial de nuestra comunidad, y difundir y divulgar, para dar visibilidad a este patrimonio, implicando a la sociedad en general en su salvaguarda», destacaron durante la presentación.

La actividad principal de las jornadas será una exposición compuesta por una docena de paneles explicativos en los que se recogen textos, gráficos y fotos sobre la cultura del azabache en Asturias. La muestra se podrá visitar de forma gratuita en la sala de exposiciones del Palacio Valdecarzana del 19 de septiembre al 25 de octubre, de lunes a sábado de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas.

La exposición cuenta además con un panel específico dedicado a la presencia de Avilés en la Ruta Jacobea, «una villa que ofrecía seguridad, avituallamiento y descanso. Su recinto brindaba resguardo, su mercado aprovisionamiento y su densa red de templos y hospitales, una arraigada tradición de hospitalidad», destacan los organizadores de la muestra.

Asimismo, también está marcado en el calendario el 26 de septiembre con conferencias y dramatizaciones en la calle, el 3 de octubre con presentaciones y demostraciones, el 10 de octubre con una visita cultural por el recorrido avilesino del Camino y el 17 de octubre con más conferencias.