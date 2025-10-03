Avilés, en línea con las estrategias marcadas por Puertos del Estado
La Autoridad Portuaria lleva años trabajando en la descarbonización, eficiencia energética y atajar las consecuencias del cambio climático
Avilés
Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00
El Ministerio de Transportes reunió ayer en Almería a presidentes y directores de los puertos dependientes del Estado para impulsar temas claves que refuercen ... la competitividad del sistema portuario español. Entre los asuntos abordados están varios en los que ya trabaja la Autoridad Portuaria de Avilés en materia de descarbonización, eficiencia energética y afrontar la incidencia del cambio climático en las infraestructuras portuarias.
El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, participó en esta reunión y aseguró que el Gobierno central planifica inversiones valoradas en 1.600 millones para afianzar estos aspectos y reforzar los puertos en áreas clave como infraestructuras, sostenibilidad y conectividad.El próximo año la Autoridad Portuaria de Avilés ya tiene previsto un presupuesto de casi 16 millones de euros para seguir esa estrategia marcada.
