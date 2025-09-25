Avilés marca las líneas de desarrollo industrial que presentará a Europa

Avilés acaba de presentar el primer borrador de su plan de acción para avanzar en un modelo de ciudad innovadora, sostenible y competitiva. Este documento ... se enmarca en el proyecto de la Unión Europea de ciudades industriales verdes URBACT In4Green, en el que participan otros nueve municipios y que tienen como objetivo común establecer fórmulas y políticas europeas que contribuyan a apoyar a la transformación de sus empresas y sus ciudades. El plan definitivo se presentará en noviembre en Italia junto al de resto de ciudades, pero ayer el grupo de trabajo que une a administración, instituciones, sindicatos y empresas, consensuó las ocho acciones prioritarias que incluirá en el de Avilés.

Entre ellas, vuelve a destacar como objetivo de ciudad el desarrollo de nuevos polígonos empresariales recuperando suelos en desuso tanto para la industria como para las empresas tecnológicas, así como la medición de la huella de carbono o acciones para impulsar el nacimiento de vocaciones científicas entre las mujeres. Estas tres acciones están ya en marcha, como destacó el concejal de Desarrollo Económico, Manuel Campa, que dijo que «Avilés es ejemplo, sobre todo, en la transformación de su industria, en cómo ha sido capaz de afrontar las distintas crisis que hemos venido sufriendo desde los años 80 para que la industria siga siendo su núcleo principal de actividad. Cómo esa industria se ha ido modernizando, cómo las empresas están más internacionalizadas y, sobre todo, cómo hemos conseguido integrar la ciudad en esa estructura. Cómo el casco histórico ha revivido y no se enfrenta a la industria; antes íbamos de espaldas a la industria, pero hemos ido recuperando esos espacios».

Y sobre las acciones de futuro que incluye este plan que se va a presentar en Europa indicó que «ahora lo que toca es dar el salto y que los nuevos espacios industriales funcionen como bisagra, que funcionen como más integrados en el entorno urbano y la gente pueda disfrutarlo».

Avilés lidera desde el año 2023 este proyecto de la Unión Europea que persigue el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre municipios industriales de países como España, Portugal, Italia, Países Bajos, Alemania, Hungría, Grecia, Polonia y Montenegro.

Ayer se reunió el grupo de trabajo creado en la ciudad para elaborar este plan de acción para comenzar a cerrar el documento que se llevará a la reunión del próximo mes de noviembre que se celebrará en Salerno y en la que las diez ciudades participantes en el programa presentarán sus planes de acción ante las autoridades europeas. El objetivo es que Europa así establezca un marco de acción en favor de la industria en el que se tenga en cuenta estas medidas que han desarrollado una buena parte de los municipios más industrializados en estos dos años de trabajo conjunto.

En el grupo de trabajo de Avilés participa el Ayuntamiento, Comisiones Obreras, UGT y FADE, con miembros del pacto Avilés Innova, además de organismos como la Cámara de Comercio, la Autoridad Portuaria y el Parque Tecnológico Avilés Isla de la Innovación, junto a empresas y otras entidades como Idonial, CTIC, Trelia Data, Room2030, Satec, ArcelorMittal, Innovasturias, Club de Calidad y el cluster Asturias Smart City.