La reunión del equipo de trabajo del Urbact In4Green ayer en Maqua para analizar el borrador del plan de acción que se presentará a Europa. LVA

Avilés marca las líneas de desarrollo industrial que presentará a Europa

La integración de los nuevos espacios empresariales en la trama urbana es uno de los objetivos del plan de acción

Yolanda De Luis

Yolanda De Luis

Avilés

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

Avilés acaba de presentar el primer borrador de su plan de acción para avanzar en un modelo de ciudad innovadora, sostenible y competitiva. Este documento ... se enmarca en el proyecto de la Unión Europea de ciudades industriales verdes URBACT In4Green, en el que participan otros nueve municipios y que tienen como objetivo común establecer fórmulas y políticas europeas que contribuyan a apoyar a la transformación de sus empresas y sus ciudades. El plan definitivo se presentará en noviembre en Italia junto al de resto de ciudades, pero ayer el grupo de trabajo que une a administración, instituciones, sindicatos y empresas, consensuó las ocho acciones prioritarias que incluirá en el de Avilés.

