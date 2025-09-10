Avilés da el pistoletazo a una semana de cómic y viñetas Charlas, ponencias y mesas redondas con la participación de algunos de los guionistas y dibujantes más aclamados en todo el mundo

A. L. J. Avilés Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:16

Las trigésimas Jornadas del Cómic de Avilés ya están en marcha. La villa es desde ayer un hervidero de aficionados al noveno arte que podrán disfrutar durante esta semana de infinidad de actividades, charlas, ponencias y mesas redondas en las que participarán algunos de los guionistas y dibujantes más aclamados en todo el mundo.

Son treinta años de jornadas y en esta edición habrá nombres a la altura de un evento al que acuden autores que no se dejan ver por muchos festivales, ni siquiera en los más grandes del mundo. Algunas de esas 'estrellas del cómic' ya estuvieron presentes ayer en el acto inaugural de las jornadas que se celebró en la Casa de Cultura y contó con la presencia de la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Avilés, Yolanda Alonso, que les dio la bienvenida.

Nombres de la talla del indio Ram Venkatesan o talentos nacionales como Juan Díaz Canales y Teresa Valero participaron en una primera mesa redonda en la que principalmente se explicó a los aficionados la dinámica de las jornadas y se presentaron las actividades que se van a desarrollar hasta el próximo sábado en Avilés, con el cómic y las viñetas como protagonistas.

También ayer se abrió por primera vez la carpa que estará durante toda la semana en la explanada frente a la Casa de Cultura, en la que los aficionados podrán comprar todas las obras de los autores invitados a esta trigésima edición de las Jornadas del Cómic de Avilés.

Primera jornada de charlas

Hoy miércoles las actividades comenzarán a las 13 horas con la charla coloquio 'Multipresentación de novedades made in Asturias', en la que participarán Xon de la Campa ('Misteriu nel soterrañu'), Israel Álvarez ('La ira del gobernador'), Dani Castaño ('Pelayo 99') y Arkaitz González ('Astrid').

A las cinco de la tarde tendrá lugar una charla con el autor Pier Dola en el auditorio de la Casa de Cultura y a las cinco y media comenzará una sesión de firmas con Xon de la Campa y Dani Castaño. A las 18 horas se podrá escuchar la charla de Paula Cheshire. Las últimas charlas serán con Carolina Corvillo, a las siete, y acto seguido con Jaime Calderón, desde las ocho.