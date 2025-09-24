Avilés planta cara a la trata con fines de explotación sexual

«La trata y la explotación sexual son un negocio criminal». Fue el mensaje que ayer, Día Internacional contra la explotación sexual y el tráfico ... de mujeres y niñas, resonó en la plaza de España de Avilés para condenar lo que a día de hoy continúa siendo una de las mayores demostraciones de esclavitud.

La Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), que desde hace 40 años llevan dando apoyo a las víctimas de trata y explotación sexual, fue la encargada de elaborar y leer un manifiesto en el que se reivindicó que «ninguna persona es mercancía ni está en venta» y en el que se pidió una mayor protección y una atención integral a las víctimas para garantizar su recuperación.

Solo en el primer semestre de 2025 APRAMP ha detectado 4.229 personas en situación de riesgo. Unas cifras que demuestran que la trata sigue siendo «una de las formas más grandes de violencia de género» que en los últimos años se ha encontrado con la complicidad de las redes sociales que otorgan una «impunidad total para los explotadores».

Además, un 30% de las personas atendidas por APRAMP han manifestado haber sido explotadas desde la infancia, un dato que desmonta el mito sobre la voluntad de ejercer la prostitución. De esto último dio cuenta Rosa Cobo, que ofreció una charla en la Casa de las Mujeres en la que puso de manifiesto que «las mujeres que están en situación de prostitución vienen de países con altas tasas de pobreza buscando sobrevivir».

Cobo, que estuvo acompañada por la concejela de Igualdad, Lucía Fernández, hizo un análisis desde los años 60 sobre los factores que llevan a que la erradicación de la trata siga siendo una tarea compleja. Entre ellos destacan el económico y el cultural. «Solo hay cultura de la protitución cuando previamente se han puesto en pie procesos intensísimos de sexualización de las mujeres», señaló.