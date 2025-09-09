Avilés pone el broche a su Semana de la Tapa con acogida de récord La cita, organizada por el Ayuntamiento y la Ucayc, deja buen sabor entre los 26 locales que han participado con propuestas diversas

Veinte años se dicen pronto y se degustan más rápido aún. Lo saben bien los 26 bares que este año han participado en la Semana de la Tapa de Avilés y que ayer cerraron una nueva edición con un sabor de boca inmejorable.

Organizada por la organizada por la Unión de Comerciantes (Ucayc) y el Ayuntamiento de Avilés, la cita se ha convertido en un imprescindible en la villa que este año ha superado récord de participantes con un recorrido diverso lleno de propuestas culinarias que han ido desde lo tradicional a lo más arriesgado.

«Es una semana que funciona y que siempre está animada. Este año hemos tenido bastante afluencia de público y aunque había gente que no se había enterado, nos preguntó y se animaron a probarla», señalaba ayer Ignacio Reinoso, de la pizzería La Competencia que lleva participando unos 18 años en la Semana de la Tapa. Su propuesta este año consistió en una tosta con guacamole, mejillones y parmesano que «está gustando bastante».

Una sensación similar la tienen en Casa Tataguyo, donde su propuesta 'Turbillón' ha supuesto un acierto entre quienes se han animado a probarla. «Hemos estado a tope y hemos servido muchas tapas. El domingo fue el día más fuerte porque además vienen grupos grandes», señalaban desde la cocina donde ya son expertos en la preparación de los bocados para estas jornadas. En esta ocasión un tartar de bonito marinado con aguacate y vinagreta ha sido la apuesta del bar.

Pura Valle, clienta habitual del restaurante, se mostraba también encantada con la propuesta del local y con la semana de la tapa, en general. «Me parece estupendo que se haga, vengo siempre a las tapas y pienso volver el año que viene», señalaba.

Pero también hay quien participa por primera vez en la cita. Así es el caso Yanik, abierto a finales del año pasado, que ha decidido participar con una propuesta innovadora a base de un saco de arroz inflado relleno de pitu caleya bajo un maíz con cremoso de boletus, guacamole y chimichurri de mango. Mariano Mier, chef del local, celebraba ayer la buena acogida de la tapa, que reinterpreta un plato «muy internacional» como es el arroz con pollo.

«Hubo mucha afluencia de gente y la verdad que estoy sorprendido porque es la primera vez que lo hago aquí en Avilés. Creo que es algo muy productivo y bueno», destacaba en relación a las jornadas. Ahora solo queda conocer la tapa ganadora.