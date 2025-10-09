CC OO Avilés reflexiona sobre la movilidad: «Durante muchos años no se ha apostado por el ferrocarril»

Para apostar por una movilidad sostenible debe apostarse, previamente, por infraestructuras accesibles y de calidad. De ello dieron cuenta este jueves José Alberto Ramos Flecha, ... ferroviario y ex secretario comarcal de CC OO Adif-Renfe, y José Cosme García Revilla, exdirector general de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Gijón y geólogo, en una mesa redonda organizada por el área de salud de la Unión Comarcal de Comisiones Obreras de Avilés.

Moderados por Laureano López Rivas, ambos pusieron sobre la mesa la situación actual de Asturias y los retos a los que se enfrenta la región en materia de infraestructuras. Además, se puso de manifiesto una paradoja a la hora de hablar de movilidad sostenible, basada en que «hablamos de que la solución es el transporte colectivo y sobre todo el ferrocarril, que tenemos una red enorme aunque desfasada», mientras se continúa invirtiendo en carreteras.

«No podemos estar haciendo una inversión en carreteras y en ferrocarril. Primero porque los medios son limitados y segundo porque si metes dinero en hacer nuevas autopistas, los usuarios no van a utilizar el ferrocarril ni los medios colectivos», señaló Cosme García.

Precisamente la situación del ferrocarril fue desgranada por Alberto Ramos quien coincide en la degradación de las infraestructuras ferroviarias tanto en nacho métrico como convencional lleva manteniéndose desde hace años. Si bien es cierto que se está empezando a retomar el establecimiento de un plan de choque para las cercanías, la mejora tangible en las infraestructuras será algo que lleve tiempo.

«Algunas de ellas están en la elaboración de los proyectos y si se mantienen las inversiones previstas no estarán hasta 2030. Eso, unido al desastre de los nuevos trenes de cercanías para Feve que no entraban en los túneles, hace que se alarguen los plazos», explicó Ramos. El ferroviario considera que «no se ha apostado por el ferrocarril durante muchos años, lo que se ha hecho es desmantelar líneas como la Ruta de La Plata y no se ha invertido en el ferrocarril convencional», lo que ha generado un caldo de cultivo para que la concienciación social sobre la movilidad sostenible no se haya desarrollado todo lo necesario.

Durante la jornada se celebró además la reciente aprobación de la Ley de Movilidad que el gobierno estatal ha sacado adelante esta misma semana. «La veo completamente positiva porque aborda desde un punto de vista ambiental el transporte y la movilidad», señaló García.