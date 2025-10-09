El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Alberto Ramos, Laureano López y Cosme García. LVA

CC OO Avilés reflexiona sobre la movilidad: «Durante muchos años no se ha apostado por el ferrocarril»

La Unión Comarcal de CC OO organizó una mesa redonda sobre movilidad donde se abordó el problema en infraestructuras en Asturias

Lucía López Pérez

Lucía López Pérez

Castrillón

Jueves, 9 de octubre 2025, 19:52

Comenta

Para apostar por una movilidad sostenible debe apostarse, previamente, por infraestructuras accesibles y de calidad. De ello dieron cuenta este jueves José Alberto Ramos Flecha, ... ferroviario y ex secretario comarcal de CC OO Adif-Renfe, y José Cosme García Revilla, exdirector general de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Gijón y geólogo, en una mesa redonda organizada por el área de salud de la Unión Comarcal de Comisiones Obreras de Avilés.

