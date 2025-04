El Ayuntamiento de Avilés analiza las posibilidades de crear vivienda en suelo urbano no consolidado

El Ayuntamiento de Avilés se dispone a iniciar un proceso de revisión del Plan General de Ordenación Urbana que, entre otras cosas, facilite ... la construcción de vivienda ante el problema actual de muchos vecinos del concejo y de personas interesadas en residir en la ciudad de encontrar pisos asequibles. Después del estudio encargado hace ahora cuatro años para analizar el estado de las bolsas de suelo urbanizable definidas en el actual PGOU aprobado en 2006, ahora se ha encargado otro informe complementario para analizar los sectores de suelo urbano no consolidado, es decir, aquel que se encuentra en áreas de expansión, pero que aún carece de servicios básicos como accesos rodados o suministros. El objetivo es «llegar a conocer el número de viviendas en el desarrollo de estos suelos y si son sostenibles o sería mejor revisarlos», según se detalla.

De este informe se encargará el estudio Rueda y Vega Asociados, que ha firmado un contrato con el Consistorio por importe de 18.000 euros que le compromete a entregar el documento en un plazo de dos meses y medio. Después de eso, el Ayuntamiento tendrá ya información concreta sobre la mesa para comenzar a barajar qué cambios son necesarios en el actual plan de ordenación para permitir la construcción de nuevas viviendas en la ciudad.

La zona prioritaria, no obstante, parece ser Gaxín, donde ya en 2021 se notificó a los propietarios del suelo afectado la caducidad de su condición de urbanizadores. Allí estaba prevista una gran actuación con 3.500 viviendas, tanto libres como protegidas, incluidos tres centenares de unifamiliares. En la revisión del PGOU que se haga se pretende configurar unidades más pequeñas para permitir que la construcción avance poco a poco, sin la obligación de urbanizar todo el conjunto, de manera que resulte más asequible para los constructores y más ajustada a la situación actual.

«Sostenibilidad»

A la vista de este último contrato, no parece descartarse la construcción en suelo fuera de aquellas dieciséis áreas de la ciudad declaradas en su día como urbanizables, pero que, debido a la crisis, nunca llegaron a desarrollarse. También se estudiará la construcción de vivienda en esos suelos no consolidados, con la vista puesta en la «sostenibilidad» de las distintas actuaciones. Y es que no sólo la crisis del ladrillo ha hecho cambiar las prioridades, sino también la pandemia, que ha llevado a valorar más los espacios abiertos, y el 'boom' de los pisos turísticos.

Esta será precisamente otra de las cuestiones que deban abordarse necesariamente en la revisión del Plan General, toda vez que la instrucción municipal fue tumbada por la Justicia con el argumento que los usos de las viviendas deberían definirse en ese plan de ordenación.