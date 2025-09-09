Un avilesino sin carné roba un coche en Mieres y se empotra drogado contra una farola en Salinas El detenido, un varón de cuarenta años, es un delincuente habitual

LVA Martes, 9 de septiembre 2025, 11:44 | Actualizado 11:57h.

Había robado un coche en Mieres hacía dos días cuando fue sorprendido por la Policía Local de Avilés circulando «a una velocidad muy superior a la permitida» en La Carriona. Los agentes no lograron darle el alto, ya que el hombre emprendió una huida «con gran temeridad» en dirección a Castrillón.

Allí terminó empotrado contra una farola, y pudo ser detenido. Se trataba de un varón de cuarenta años, delincuente habitual y conocido por la policía.

Los hechos ocurrieron enla madrugada del lunes. Y pudo comprobarse que carecía de permiso de conducir, de hecho no lo había obtenido nunca. Dio positivo además en varias sustancias estupefacientes cuando se le practicó el test salival indiciario.

También sin carné pillaron a otro conductor en Avilés unas horas después. En este caso era un hombre de 38 años que circulaba por la avenida de Portugal a las once menos cuarto de la mañana.

No tenía tampoco permiso, porque había agotado todos los puntos, un tercer hombre que fue detenido en Buenavista el domingo a las siete de la tarde, mientras que esta madrugada los agentes avilesinos detuvieron a un cuarto hombre en Versalles por circular con una tasa de alcohol que triplicaba la máxima permitida.