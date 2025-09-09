El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un avilesino sin carné roba un coche en Mieres y se empotra drogado contra una farola en Salinas

El detenido, un varón de cuarenta años, es un delincuente habitual

LVA

Martes, 9 de septiembre 2025, 11:44

Había robado un coche en Mieres hacía dos días cuando fue sorprendido por la Policía Local de Avilés circulando «a una velocidad muy superior a la permitida» en La Carriona. Los agentes no lograron darle el alto, ya que el hombre emprendió una huida «con gran temeridad» en dirección a Castrillón.

Allí terminó empotrado contra una farola, y pudo ser detenido. Se trataba de un varón de cuarenta años, delincuente habitual y conocido por la policía.

Los hechos ocurrieron enla madrugada del lunes. Y pudo comprobarse que carecía de permiso de conducir, de hecho no lo había obtenido nunca. Dio positivo además en varias sustancias estupefacientes cuando se le practicó el test salival indiciario.

También sin carné pillaron a otro conductor en Avilés unas horas después. En este caso era un hombre de 38 años que circulaba por la avenida de Portugal a las once menos cuarto de la mañana.

No tenía tampoco permiso, porque había agotado todos los puntos, un tercer hombre que fue detenido en Buenavista el domingo a las siete de la tarde, mientras que esta madrugada los agentes avilesinos detuvieron a un cuarto hombre en Versalles por circular con una tasa de alcohol que triplicaba la máxima permitida.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan a un gijonés de 44 años que falta de su domicilio en Pumarín desde el viernes
  2. 2 Apuñalado un joven de 22 años en Gijón
  3. 3 Fallece la médica Marilis García-Alcalde, pionera en la atención a pacientes con VIH en Asturias
  4. 4

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  5. 5

    Trasladan al hospital a Trashorras, el asturiano que facilitó los explosivos del atentado del 11-M
  6. 6 Fallece a los 53 años Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, tras 40 días en coma
  7. 7

    El regreso de la diáspora: «Aquí somos felices»
  8. 8

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»
  9. 9 La asturiana Anabel Montes Mier, a bordo de la flotilla internacional rumbo a Gaza
  10. 10

    Sonia García de la Cruz, jefa de la UDEV de la Comisaría de Gijón: «Investigar sin empatía es imposible y además es útil como herramienta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un avilesino sin carné roba un coche en Mieres y se empotra drogado contra una farola en Salinas

Un avilesino sin carné roba un coche en Mieres y se empotra drogado contra una farola en Salinas