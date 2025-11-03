Los avilesinos que ganaron la liga (III)

Alberto Rendueles Avilés Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Otro producto de la cantera de La Toba inscribió en el año 2000 su nombre como ganador de la Liga española. José Manuel Menéndez Erimia, más conocido por el pseudónimo de Manel, participó en el único título de este tipo que logró el Real Club Deportivo de La Coruña en su historia. Era el culmen de aquel Super Depor en el que el jugador avilesino pudo disfrutar y contribuir con su participación en un total de seis compromisos ligueros.

El equipo gallego era una de las atracciones competitivas de la época, en la que formaban estrellas nacionales y mundiales como Donato, Fran, Djalminha, Flavio, el exoviedista Jokanovic, Manuel Pablo, Mauro Silva, Naybet, Scaloni o el Turu Flores, y Manel tuvo la fortuna de compartir vestuario y jugar con ellos en una histórica temporada para el club.

En las citadas seis ocasiones que el avilesino formó con el cuadro gallego a lo largo de la competición contó con un técnico que le conocía muy bien de su etapa común en el Real Oviedo como era Javier Irureta. Manel disputó los dos primeros partidos como suplente, en ambas ocasiones. En el primero de ellos se midió al Deportivo Alavés, sustituyendo a su compañero Pauleta, mientras que en el segundo, frente al Real Betis, hizo lo propio con el mismo jugador portugués.

Tuvo también la fortuna de medirse, en la cuarta jornada, ante el Real Madrid, saliendo del banquillo en el segundo tiempo para ocupar la plaza que le dejaba el delantero Turu Flores. Y muy especial fue su cuarta aparición liguera, ya que se enfrentó al Real Oviedo, equipo que le dio a conocer en la máxima categoría. Irureta era conocedor de la ilusión que le hacía jugar ante sus ex y saltó al terreno de juego del estadio Carlos Tartiere, en el minuto sesenta y tres de partido, también en lugar del Turu, aunque la suerte del resultado se decantó en esta ocasión a favor de los carbayones, por un tanto a cero.

La quinta aparición liguera de Manel con el Deportivo de La Coruña tuvo lugar en el campo de Mendizorroza, donde disputó su único partido como titular. Aquel 16 de enero de 2000 se saldó con triunfo gallego por un gol a dos ante el Deportivo Alavés, en un once que estuvo integrado por Songo'o; Flavio Conceiçao, Ramis, Donato, Schurrer; Manel, Mauro Silva, Jokanovic (Fernando, minuto 76), Djalminha, Fran (Víctor, minuto) y Makkay (Turu Flores, minuto 81). Los goles del equipo coruñés fueron logrados por Fernando y Turu Flores.

La última aparición del avilesino Manel en esta temporada del título liguero no podía ser otra que en el partido de vuelta ante el Real Oviedo. Corría la jornada trigésima cuando nuevamente Irureta le dio la oportunidad de medirse a sus excompañeros. El 26 de marzo de 2000 disputaba así su último partido de la competición regular con el Deportivo de La Coruña, en un campo de Riazor que respiraba la cercanía del campeonato.

Manel salió otra vez del banquillo, en el minuto 64, para suplir a Romero y contribuir en el triunfo local por tres goles a uno, tanto locales conseguidos por Donato y dos de Makkay.

Producto de La Toba

En el éxito del Deportivo tuvo su granito de arena el trabajo realizado en la escuela de fútbol de La Toba. Desde su equipo juvenil fue reclutado por el Real Avilés Industrial para afrontar la temporada 89-90 junto con otros jóvenes de la talla de Nacho Castro y Espejo, que lograron un histórico ascenso a Segunda División. En esta categoría permaneció durante dos años con el primer conjunto blanquiazul hasta su descenso a Segunda B en 1992.

En ese momento fue traspasado al Real Oviedo, primero para jugar con su equipo filial y luego hacerlo ya, de forma definitiva, con el primer equipo, con el que formaría entre 1994 y 1999. En este último se iría por una campaña al Deportivo, precisamente la del título liguero.

Tras salir de Galicia, siguió trayectoria en Primera División con el Numancia de Soria y Tenerife, como cedido por el Deportivo, con quien regresó en 2002 sin ficha durante seis meses para luego recalar de nuevo en el Real Oviedo. De ahí se iría al Ciudad de Murcia y finalizar en el Eibar.

Ahora se encuentra inmerso en su etapa como entrenador de fútbol, en el que ya ha estado en equipos como la selección asturiana sub16, juveniles del Real Avilés y Astur, Real Avilés B, Avilés Stadium, Praviano, Mosconia, Marino y Compostela, en la que ha venido impartiendo su sabiduría balompédica.