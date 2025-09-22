El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una persona alimenta a gatos callejeros. LVA

El Ayuntamiento de Avilés diseña un plan de gestión de las 55 colonias de gatos

En ellas vivían el pasado mes de junio 264 felinos que tendrán que ser esterilizados, vacunados y desparasitados

Yolanda De Luis

Yolanda De Luis

Avilés

Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Avilés acaba de aprobar el programa de gestión de las colonias de gatos en la ciudad tras desestimar las alegaciones presentadas por ... SOS Gatos y una administradora de fincas. Los municipios están obligados por la Ley de Bienestar Animal a tener este tipo de planes. En el de Avilés se establece en primer lugar el número de felinos que había contabilizados a julio de este año, son 264 en un total de 55 colonias estables.

