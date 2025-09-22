El Ayuntamiento de Avilés diseña un plan de gestión de las 55 colonias de gatos

El Ayuntamiento de Avilés acaba de aprobar el programa de gestión de las colonias de gatos en la ciudad tras desestimar las alegaciones presentadas por ... SOS Gatos y una administradora de fincas. Los municipios están obligados por la Ley de Bienestar Animal a tener este tipo de planes. En el de Avilés se establece en primer lugar el número de felinos que había contabilizados a julio de este año, son 264 en un total de 55 colonias estables.

Las de mayor número se ubican en La Grandiella (16), en El Caliero (12) y en Llaranes Viejo (11). En Bustiello, San Cristóbal, Valgranda y el Picote hay diez en cada zona. En el ámbito del Puerto hay dieciocho gatos, pero distribuidos en tres espacios distintos, en la zona con más hay ocho y en el resto cinco, cifra que también hay en las vías en Santa Apolonia, en El Cruce, en La Carriona y en la avenida de Lugo.

A partir de ahí establece el plan de intervención siguiendo los principios de captura, esterilización y retorno, que se establecen en la propia legislación. La esterilización la tendrá que realizar un veterinario habilitado y se practicará tanto a las hembras como a los machos de todas las colonias. Esta práctica también se hará, según recoge la nueva norma municipal, en gatos con cinco o seis meses de vida.

Los comederos y bebederos no podrán estar cerca de centros educativos o de salud, tampoco de bares

Ese momento servirá también para la vacunación, desparasitación de todos los gatos con un antiparasitario de amplio espectro y siempre bajo criterio de los profesionales.

Además, antes de devolver a los gatos a la colonia se marcará la oreja para reconocer que han sido sometidos a este procedimiento. Los machos en la derecha y las hembras en la izquierda.

Alimentación

El programa de gestión aprobado por el Ayuntamiento plantea, además, la fórmula para el mantenimiento de los animales. En este sentido, se establece que se colocarán un número adecuado de comederos y bebederos proporcional al número de animales que tenga cada una de las colonias. Tendrán que estar colocados en varios puntos y de forma discreta, es decir, que no generen impacto visual. Además, se mantendrá limpia la zona por las personas cuidadoras de las colonias felinas, que además serán las que hagan el seguimiento de los gastos que vivan en ellas..

En todo caso, no se podrán colocar estos comederos cerca de centros educativos, sanitarios, parques infantiles, portales de edificios, restaurantes, bares y cafeterías o en proximidades de vías de tráfico continuo o intenso.

El Ayuntamiento también tiene obligaciones y entre ellas está crear la figura del coordinador o suministrar donaciones de alimentos o tratamientos.