El Ayuntamiento de Avilés y Femetal refuerzan su colaboración en el centro Avilés Innova

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y el presidente de Femetal, Antonio Fernández-Escandón, inauguraron esta mañana los nuevos espacios de formación en ... el centro Avilés Innova y que han sido cedidos de manera temporal a la patronal del metal para la formación a la carta. Uno de ellos ya se encuentra homologado para impartir formación sobre electricidad y, actualmente, se gestiona la homologación del segundo, pensado para fluidos y climatización.

El presidente de Femetal, Antonio Fernández-Escandón, destacó la importancia de este tipo de cursos tanto para facilitar la entrada de nuevos trabajadores al sector, como el reciclaje o la posibilidad de cambio en la carrera profesional. Recordó que, desde 2017, se han impartido 24 cursos diferentes logrando la incorporación al mercado laboral de 167 personas.

La alcaldesa de Avilés recordó que la rehabilitación de las naves de formación en el nuevo centro Avilés Innova había sido posible gracias a los fondos europeos, destacando la colaboración con Femetal y los agendes sociales para poner en marcha el proyecto.

De hecho, Avilés Innova es fruto del acuerdo de concertación social que el Ayuntamiento de Avilés firmó con FADE, Comisiones Obreras y UGT para «el desarrollo económico, la sostenibilidad, el empleo y la cohesión social».

El secretario general de la Unión Comarcal de Comisiones Obreras, José Manuel Baltar, acudió a la inauguración junto con varios miembros de su ejecutiva. La unión comarcal de UGT estuvo representada por Roberto Sánchez Garrido, secretario de política sindical y de empleo.