El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Pablo Nosti

El Ayuntamiento de Avilés y Femetal refuerzan su colaboración en el centro Avilés Innova

Esta mañana se ha inaugurado un nuevo espacio de formación acreditado para electrónica y se trabaja en otro aula para fluidos

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:29

Comenta

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y el presidente de Femetal, Antonio Fernández-Escandón, inauguraron esta mañana los nuevos espacios de formación en ... el centro Avilés Innova y que han sido cedidos de manera temporal a la patronal del metal para la formación a la carta. Uno de ellos ya se encuentra homologado para impartir formación sobre electricidad y, actualmente, se gestiona la homologación del segundo, pensado para fluidos y climatización.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo radar fijo en la zona rural de Gijón
  2. 2 Borja Jiménez, nuevo entrenador del Sporting, ya está en Gijón
  3. 3 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  4. 4

    Vox, sobre la educación en Asturias: «Esto es perversión de menores»
  5. 5 Cazado a 237 kilómetros por hora en la autovía del Cantábrico en El Franco
  6. 6 Comienza en Asturias la campaña de vacunación contra la gripe: todo lo que hay que saber
  7. 7 Joaquín Pixán: «Esto es algo tremendo. Oí un golpe muy fuerte, tembló la casa y cuando salí, era todo una nube de polvo»
  8. 8 «Tuvimos que evacuar a la carrera»: un restaurante asturiano de Madrid, afectado por el derrumbe del edificio
  9. 9 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera
  10. 10

    Los vecinos de Quintes, alarmados por la entrada de unos okupas en una casa: «Tenemos miedo del efecto llamada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Ayuntamiento de Avilés y Femetal refuerzan su colaboración en el centro Avilés Innova

El Ayuntamiento de Avilés y Femetal refuerzan su colaboración en el centro Avilés Innova