El Ayuntamiento de Avilés invertirá 300.000 euros en la reforma de Tabiella

Que el campo de fútbol de Tabiella, en Valliniello, necesitaba una reforma integral era un secreto a voces. Lo sabía todo el mundo, no ... sólo los usuarios, sino también los políticos, que llevaban años tomando nota del deterioro del conjunto de edificios que utilizan las instalaciones a diario. Había dos opciones: seguir poniendo parches, o 'arañar' poco a poco dinero de algunas partidas que lo permitían del área de Deportes del Ayuntamiento de Avilés para hacer algo serio y duradero en el tiempo. Y el equipo de gobierno municipal ha apostado por esto último.

Las caras del presidente del Navarro C. F. y de sus directivos en la mañana de este viernes en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Avilés lo decían todo. Sentados frente a una gran pantalla donde Pelayo García, concejal de Servicios Urbanos del Consistorio, iba desgranando las actuaciones previstas en el anteproyecto, sonreían al ver que Tabiella renovará por completo su imagen. Y lo mejor para ellos es que no habrá que esperar a que se apruebe el próximo presupuesto municipal, con la posterior maquinaria burocrática que suele retrasar la ejecución de los proyectos.

«¿Dónde guardamos ese dinero para que no desaparezca?», bromeaba Juan Carlos García, presidente del Navarro. «No hace falta, porque ya lo tenemos», le respondía el edil, presente en la sala junto al de Deportes, Juan Carlos García, y al de Urbanismo, Manuel Campa. Esa es la segunda buena noticia después de la lista de actuaciones de reforma en el campo de fútbol. Que ya se dispone de 300.000 euros y que, si todo va bien, en el primer trimestre de 2026 se tendrá definido el proyecto y se pondrá en marcha la licitación y a mediados de año poder tener adjudicadas las obras.

Más espacio

Las obras incluyen una remodelación integral de las instalaciones que dan servicio al campo de fútbol de Valliniello, lo que incluye una apuesta por la sostenibilidad medioambiental y la eficiencia energética. Se actuará en la reforma del edificio de servicios. Actualmente tiene una superficie construida de 365,44 metros cuadrados y pasará a tener 487,85 metros cuadrados, con un nuevo gimnasio y almacén, con acceso a través de un pasillo cubierto a los vestuarios y aseos, que sufrirán una reforma también completa.

El aspecto exterior de todo el complejo cambiará de forma radical para dar paso a una imagen moderna que los usuarios de Tabiella disfrutarán desde su llegada al campo. En primer lugar se encontrarán con un nuevo módulo de acceso y taquillas. Además, desaparecerán los tres edificios que hacen ahora las funciones de gimnasio y almacenes y que sufren un importante deterioro.

Esas instalaciones pasarán a un edificio único en el que se mejorarán las prestaciones a los deportistas, así como el funcionamiento diario del club, tanto en el almacenamiento de material, maquinaria de mantenimiento del campo, despachos, zonas de reuniones, o la cafetería, entre otras dependencias. El edificio resultante tendrá un acabado unificado en su fachada mediante un panel metálico inspirado en el sello industrial que imprime Avilés en muchos de sus edificios. También se mejorará la eficiencia energética y la accesibilidad.

Las instalaciones del Navarro, de titularidad municipal, fueron construidas en los años 70 y han sido objeto desde entonces de diversas actuaciones de mejora por parte del Ayuntamiento de Avilés a lo largo de las últimas décadas. Entre ellas destacan la renovación integral de los cierres perimetrales en 2004, la instalación del campo de hierba artificial en 2010 y la implantación de un cierre vegetal y mejora de aceras al campo en 2024.

Además del cambio sustancial del que se beneficiará la instalación tras la reforma, el concejal de Deportes, Juan Carlos Guerrero, también avanzó a la directiva del Navarro que se acometerán otras actuaciones. La más inmediata, que está en marcha, es la mejora del sistema de iluminación, pero también habrá más obras relacionadas con el mantenimiento del complejo deportivo de Valliniello.