Los ediles Juan Carlos Guerrero, Pelayo García y Manuel Campa, con el presidente del Navarro, Juan Carlos García, esta mañana de viernes en el salón de recepciones municipal. Paloma Ucha

El Ayuntamiento de Avilés invertirá 300.000 euros en la reforma de Tabiella

Las instalaciones deportivas se unificarán en un edificio de planta única de estética moderna que gana espacio e incorpora nuevos vestuarios, un gimnasio y un módulo de acceso y taquillas

Alberto Santos

Alberto Santos

Avilés

Viernes, 17 de octubre 2025, 11:57

Comenta

Que el campo de fútbol de Tabiella, en Valliniello, necesitaba una reforma integral era un secreto a voces. Lo sabía todo el mundo, no ... sólo los usuarios, sino también los políticos, que llevaban años tomando nota del deterioro del conjunto de edificios que utilizan las instalaciones a diario. Había dos opciones: seguir poniendo parches, o 'arañar' poco a poco dinero de algunas partidas que lo permitían del área de Deportes del Ayuntamiento de Avilés para hacer algo serio y duradero en el tiempo. Y el equipo de gobierno municipal ha apostado por esto último.

