El Ayuntamiento de Avilés recuperará el centenario lavadero de Valparaíso

Dentro del plan de recuperación de fuentes y lavaderos iniciado por el Ayuntamiento hace varios años, llega el turno de intervenir en Valparaíso, datado en ... el año 1927. La obra ha sido contrata a la empresa Melvas y consistirá, según explicó ayer el concejal de Obras y Medio Ambiente, Pelayo García, en retirar todo el material que está suelto, tanto en muros laterales como en la cubierta; además de limpiar toda la vegetación del interior, para posteriormente aplicar herbicida; y rellenar con pasta de color arena las zonas con pérdida de carga.

El objetivo, según indicó el edil socialista, es «llevar a cabo una conservación y mantenimiento de todos aquellos elementos que se mantienen. Que se distingan perfectamente los vasos, la zona donde se produce la incorporación del agua». Aclaró que «no se trata de reconstruir el lavadero a su situación inicial, sino de mantener y conservar todos aquellos elementos que distinguen este lavadero y, al mismo tiempo, mejorar el entorno en el que se encuentra».

El proyecto, con un presupuesto de casi 11.500 euros, contempla también trabajos para tratar de garantizar una mejor conservación en el futuro de este bien patrimonial. Por eso se ejecutará en el perímetro una acera con un ancho de dos metros, que además proporcione pendiente para alejar las aguas de los muros del lavadero. Se realizará sobre capa de geotextil e impermeabilizante para separar la vegetación del lavadero, evitando que la vegetación vuelva a colonizarlo.

Un siglo

El de Valparaíso fue el primer manantial de agua potable que hubo en la ciudad, cuyo origen se remonta a finales del siglo XVI dando origen a otras fuentes, algunas monumentales como la de La Cámara, Caños de San Nicolás (calle La Ferrería) y la de los Caños de San Francisco actualmente en restauración. Por su parte, el lavadero cumplirá un siglo dentro de dos años y servía para suministrar agua potable a las casas de la zona, abrevadero y también para lavar ropa, además de centro de reunión.