Imagen de archivo del lavadero de Valparaíso. MARÍA FUENTES

El Ayuntamiento de Avilés recuperará el centenario lavadero de Valparaíso

Destina casi 11.500 euros a un proyecto que contempla también construir una acera para evitar la invasión de la vegetación en la zona

Yolanda De Luis

Yolanda De Luis

Avilés

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Dentro del plan de recuperación de fuentes y lavaderos iniciado por el Ayuntamiento hace varios años, llega el turno de intervenir en Valparaíso, datado en ... el año 1927. La obra ha sido contrata a la empresa Melvas y consistirá, según explicó ayer el concejal de Obras y Medio Ambiente, Pelayo García, en retirar todo el material que está suelto, tanto en muros laterales como en la cubierta; además de limpiar toda la vegetación del interior, para posteriormente aplicar herbicida; y rellenar con pasta de color arena las zonas con pérdida de carga.

