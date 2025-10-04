El Bollo, elemento de promoción turística de la mano del Palacio de Avilés Con el respaldo de La Avilesina, se crea una visita guiada para que los turistas conozcan los secretos del tradicional dulce avilesino

Fernando Del Busto Avilés Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

De símbolo de las fiestas de Pascua a elemento de atracción turística. Es el camino que puede recorrer el Bollo mantecado de Avilés que ayer vivió su primera recreación turística en una visita guiada por el Hotel Palacio de Avilés que, junto con La Avilesina, pretende aprovechar todo el potencial de tan sabroso recursos.

La de ayer fue más bien un ensayo general, con espectadores de lujo como la concejala de Turismo, Raquel Ruiz, o el presidente de la Cofradía de El Bollo, Benjamín Lebrato. La idea es repetirla, como mínimo, una vez al mes, pensando en el turista como potencial destinatario. Los integrantes de la Asociación Pedro Menéndez colaboran dando vida a los diferentes personajes históricos e inventados que participan a lo largo de la experiencia.

La visita comienza en la puerta del hotel de cinco estrellas donde una pastelera invita al público a participar, aporta las principales ideas sobre la elaboración del dulce nacido en el siglo XIX para la celebración de las fiestas creadas por Claudio Luanco.

A partir de ahí, los participantes son recibidos en el Palacio de Ferrera por los marqueses que conducen al grupo hasta la torre, donde disfrutarán de las espléndidas vistas de Avilés y una explicación sobre la elaboración de El Bollo.

Ayer hasta se sumó Pedro Menéndez, que hoy sábado protagonizará su alistamiento en la ciudad, seguramente tratando de hacerse con la receta para convencer a los más reacios a cruzar el Atlántico.

Más suerte tuvieron los participantes, puesto que pudieron amasar sus propios bollos de Pascua dentro de toda una experiencia inmersiva.

El recorrido terminó con una degustación del dulce acompañado por vino dulce que, aunque no era de la Nava, resultó igual de exquisito. No faltó la foto de familia final y la voluntad de volver a organizar el recorrido.