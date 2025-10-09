Café Quijano contará sus aventuras por el Miami de los noventa en abril en el Niemeyer, en Avilés

LVA Jueves, 9 de octubre 2025, 18:36 Comenta Compartir

El grupo Café Quijano presentará su último disco, 'Miami 1990' el próximo domingo, 26 de abril, en el auditorio del Centro Niemeyer, a las 19 horas. Las entradas, a 45 euros, se podrán adquirir a partir de hoy viernes, a las 11 horas, tanto en la taquilla como en la web oficial del Centro Niemeyer, así como en la web Unientradas y en la del grupo musical. Los socios del Club Cultura podrán adquirir entradas al precio de 40 euros, hasta 15 días antes del espectáculo o hasta que se alcancen las 100 entradas a este precio, con un máximo de dos entradas por titular.

'Miami 1990' es un paseo por recuerdos que señalaron el punto de partida del viaje más increíble de los tres hermanos. Manolo fue quien hizo el primer viaje a Estados Unidos en los años 90 del siglo pasado y descubrió un mundo nuevo para los tres. «En esa época, Miami estaba en plena ebullición, con la serie 'Corrupción en Miami'. Todo era un verdadero zoológico de culturas, sonidos y experiencias. Fue como entrar en unos grandes almacenes, un recreo», declaró Óscar, el bajista, a este periódico el pasado mes de febrero cuando ante su actuación en el auditorio Príncipe Felipe de Oviedo lleno hasta la bandera.

Son canciones que siguen la estela, en forma y sonoridad, a las que marcaron una época con 'La Taberna del buda' (2001) y, posteriormente, a la colección de historias contadas y cantadas en su último álbum 'Manhattan' (2021).

Este último trabajo es una continuación del sonido Quijano con algún retazo sonoro 'noventero' y con él regresan a un Centro Niemeyer en cuya plaza, en el marco de las fiestas de San Agustín, actuaron hace tres años. En 2023 repitieron en su auditorio.

