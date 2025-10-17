El Campus Feminista de Avilés inaugura nueva edición como resistencia a la ola «reaccionaria»

Ni una moda ni un privilegio, sino un derecho que defender a diario, eso es la igualdad. Bajo esta premisa y con la proyección de ... la película 'La boda de Rosa' abrió su quinta edición el Campus Feminista de Avilés que se desarrollará hasta este domingo.

La Casa de la Cultura fue el escenario sobre el que se inauguró un campus que «ya es referente» en Asturias y que en esta edición pondrá el foco en temas tan diversos como la educación sexual, el cine, la violencia vicaria y la presión estética, entre otros.

Vanesa Fernández García, directora general de Igualdad, señaló que en una realidad en la que «no hay ámbito en el que las mujeres no sufran violencia o estén infrarrepresentadas, la violencia patriarcal no es un hecho aislado, es estructural, y tiene un fin claro, mantener un orden social basado en la subordinación de las mujeres». Por eso, para ella, el Campus Feminista supone una declaración de intenciones para «reconocer los avances alcanzados y nombrar sin miedo las brechas que siguen abiertas» y a hacerlo siempre desde la diversidad, ya que «el feminismo es una fuerza viva, plural, que atraviesa todos los ámbitos de la sociedad».

«Ya no es necesario inventar guiones en los que se lucha. Se pueden hacer grandes thrillers sobre el deseo»

De esta pluralidad dio cuenta también la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, quien realizó un pequeño homenaje a la política Carlota Bustelo, recientemente fallecida, durante su intervención. «Es una de mis grandes maestras, empecé en el feminismo del activismo y llegué al feminismo de la reflexión gracias a la enseñanza de Carlota Bustelo», destacó la alcaldesa.

Monteserín llamó, además, a enfrentar la ola reaccionaria actual ante el feminismo. «Tenemos que juntarnos y hablar de lo que está pasando en el mundo y en la sociedad. Hay una reacción a que el camino que hemos andado vuelva a retroceder», destacó.

Pese a ello, hay datos que, aunque bajos, son esperanzadores. Así lo trasladó Alicia Luna, guionista del largometraje 'La boda de Rosa', quien dijo que la cuota de mujeres cineastas ha aumentado y, aunque no llegue al 50%, ya roza el 40%. «He sido durante 25 años docente de cine y he visto como se ha transformado el cine en España y en Europa a lo largo de estos años», afirmó. Ese cambio pasa por repensar el concepto de lucha a la hora de escribir guiones y cambiarlo por el deseo como motor de los personajes y sus acciones.

«Ya no es necesario inventar guiones en los que alguien lucha por algo con violencia. Se pueden hacer grandes thrillers y grandes suspenses sobre el deseo», destacó Luna.