El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Carla Vall i Durán, ayer en la Casa de Cultura de Avilés. PALOMA UCHA

Carla Vall i Durán, abogada experta en violencia machista: «Vemos con preocupación que la violencia de género se está trasladando a la vicaria»

«Todos los profesionales que intervenimos en el sistema judicial debemos tener formación que nos capacite para acompañar a las víctimas»

Lucía López Pérez

Lucía López Pérez

Avilés

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:00

Comenta

Carla Vall i Durán (Vilanova i la Geltrú, 1989) es abogada y criminóloga, especialista en seguridad pública y políticas públicas para la prevención, abordaje y ... reparación de violencias machistas y contra la infancia. Además, fue letrada de la acusación particular del primer caso de violencia vicaria extrema de Cataluña. Estos días participa en el Campus Feminista de Avilés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía interviene en un piso de citas en Gijón por un cliente insatisfecho que pedía la devolución del dinero
  2. 2 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  3. 3 Encuentran al menor de edad desaparecido en Mieres desde ayer
  4. 4 El VAR vuelve a indignar al oviedismo por una decisión compleja de entender
  5. 5 Condenado un vecino de Gijón por telefonear a una casa de citas y llamar «puta» a su interlocutora
  6. 6 Cae una red criminal que obligaba a ocho mujeres a prostituirse en pisos de Oviedo
  7. 7 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  8. 8 Ranking de Yantar: ¿dónde se comen los mejores callos en Asturias?
  9. 9 Sin llamadas ni sms: una caída de la red Orange deja sin servicio a miles de clientes
  10. 10 El fenómeno con vídeos del Pueblo Ejemplar que causa sensación: «En Valdesoto somos de comedia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Carla Vall i Durán, abogada experta en violencia machista: «Vemos con preocupación que la violencia de género se está trasladando a la vicaria»

Carla Vall i Durán, abogada experta en violencia machista: «Vemos con preocupación que la violencia de género se está trasladando a la vicaria»