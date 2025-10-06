El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Imagen de archivo de turistas en la plaza de España. PABLO NOSTI

El casco histórico de Avilés y el entorno natural, principales atractivos de la comarca para los turistas

Una encuesta municipal asegura que el 71,7% de las respuestas califica el destino como «excelente» y el 32,9% se aloja en hoteles, la opción preferida

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:30

Comenta

El centro histórico y el entorno natural de la comarca son los principales atractivos turísticos de Avilés, ya que ambos suman el 84% de los motivos de los turistas para visitar la ciudad. Al menos es lo que se desprende de la encuesta de satisfacción que se plantea en la Oficina Municipal de Turismo a todas las personas que utilizan sus servicios. Es un cuestionario voluntario que, hasta el mes de septiembre, suma 99 participantes que permiten esbozar un retrato del turismo en la ciudad y sus atractivos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

