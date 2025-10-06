El casco histórico de Avilés y el entorno natural, principales atractivos de la comarca para los turistas

El centro histórico y el entorno natural de la comarca son los principales atractivos turísticos de Avilés, ya que ambos suman el 84% de ... los motivos de los turistas para visitar la ciudad. Al menos es lo que se desprende de la encuesta de satisfacción que se plantea en la Oficina Municipal de Turismo a todas las personas que utilizan sus servicios. Es un cuestionario voluntario que, hasta el mes de septiembre, suma 99 participantes que permiten esbozar un retrato del turismo en la ciudad y sus atractivos.

Así, el casco histórico de Avilés es el primer atractivo para el 49,5%. El segundo es el entorno natural, argumentado por el 35,4%. Existe un 32,2,3% de personas que aseguran visitar Avilés como parte de un viaje. Los motivos pueden ser varios y, de hecho, hay comentarios de participantes en el estudio que se presentan como peregrinos jacobeos. No se llega a aclarar si, dentro de este argumento, se encuentra alguna otra razón.

LOS DATOS La encuesta Los datos son recogidos este año entre las personas que acuden a la Oficina de Turismo de Avilés. En total, hasta septiembre han participado 99 personas.

Nacionalidad Se mantiene la tónica habitual de predominio del turismo español. Entre los extranjeros, destaca el número de italianos. Además hay visitantes de Costa Rica, Portugal y Alemania.

Edad Casi la mitad, el 44,8%, cuenta entre 35 y 54 años; el segundo grupo de visitantes es el que tiene edades entre los 25 y 34 años (20,8%), con los mayores de 55 pegados con un 19%.

Un 20,2 por ciento de los participantes plantean para su visita motivos gastronómicos como principal razón. Y un 16,2% justifican su visita por participar en eventos festivos o culturales. En las observaciones anónimas una persona se presenta como asistente al Celsius. Por último, un 14,1% acude a la ciudad por el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer.

Los visitantes no se guardan elogios para los técnicos de turismo y destacan la accesibilidad y horarios del servicio

Lo que encuentran, además, les resulta interesante, ya que el 71,7% de los participantes califica el destino como «excelente». El segundo grupo de respuesta más importantes es el de bueno, que suma el 20,2%. Es decir, casi un 92% (en concreto, 91,9%) habla de su experiencia turística de manera elogiosa.

Además de lo bien que habla de la comarca, el dato tiene otro valor toda vez que el 81,8 por ciento realiza su primera visita a la Avilés por recomendación de familiares o amigos. Queda por ver en el futuro si esa satisfacción se traducirá en una repetición de la estancia.

Además, el cuestionario incluye otros aspectos como la forma de conocer la ciudad, alojamiento, datos demográficos y también una valoración sobre el personal y la atención en la Oficina de Turismo.

Respecto al primer punto, la forma mayoritaria de conocer a la ciudad es el testimonio de familiares y amigos, que supone el 47,3% de las respuestas. No hay que olvidar que el 71,7% de los visitantes calificó de excelente el destino, lo que les convierte en potenciales difusores de Avilés. Lo que resulta muy interesante por el peso que tienen en la captación de nuevos viajeros.

Formas de difusión

A ello le sigue un genérico Internet, contestado por un 12,1% de los participantes. En este aspecto no se matiza si se trata una navegación general, portales especializados en viajes o la actividad de redes sociales. Los medios de comunicación es la respuesta aportada por otro 12% de los turistas participantes en el estudio.

Los datos de alojamiento reflejan que el 63,6% de los turistas se alojaron en la comarca, mientras que un 36,4% señala que no. El uno por ciento que no aparece declinó contestar.

A la hora de alojarse, el 32,9% opta por hotel, mientras que el apartamento turístico es la opción preferida del 20%. Un 18,8% señala que pernocta en casa de familiares o amigos. No hay que olvidar que la respuesta viene de usuarios en la Oficina de Turismo, lo que implica que formatos, como puede ser el camping, se encuentren infrarrepresentados.

El perfil demográfico es muy interesante, toda vez que el 44,8% cuenta entre 35 y 54 años de edad, siendo un grupo de edad que, tradicionalmente, siempre ha sido el objetivo principal de las campañas de publicidad por tener más ingresos y capacidad de gasto. Los menores de 25 años es el grupo con menos numeroso de viajeros, sobre el 11,5%. Los otros dos grupos se encuentran en un nivel similar: entre 25 y 34 años suponen el 20,8% y entre 55 y 64 se encuentran en un 19%.

Por último, la valoración a la Oficina de Turismo muestra una excelencia en el servicio. Así, se destacaba la accesibilidad (90,9%) y los horarios (92,9%). El trato y la atención recibida se encuentra en esos porcentajes. Incluso en los comentarios aportados, donde una persona no duda en afirmar que es de las mejores que ha visitado en sus viajes.