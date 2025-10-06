El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Las explicaciones de César Álvarez a un grupo de personas en el Aula de la Naturaleza de San Balandrán. PABLO NOSTI

Cuarenta personas disfrutan de una mañana avilesina descubriendo las aves de la ría

El turismo de naturaleza, que no es estacional, cada vez cobra más peso en la comarca de Avilés

Yolanda De Luis

Yolanda De Luis

Avilés

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:30

Comenta

Autoridad Portuaria de Avilés lleva años construyendo espacios y celebrando todo tipo de eventos que contribuyen a divulgar la historia del puerto avilesino y ... la rica biodiversidad del entorno de la ría. El turismo relacionado con la naturaleza crece en España y en Avilés y su entorno, donde la Mancomunidad turística está sabiendo explotar estos recursos. Ayer se vivió un ejemplo del interés que levanta la naturaleza y especialmente la ornitología en el Monumento Natural de Zeluán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El centenario Garaje Asturias cerrará a finales de año para albergar un supermercado en su interior
  2. 2 Ya hay fecha para la apertura del nuevo Mercadona de Gijón junto a El Molinón
  3. 3 Un año y medio de cárcel para un menor por dejar en coma a un hombre en Gijón
  4. 4 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  5. 5 Castellón 3-1 Sporting de Gijón | Caída libre del club rojiblanco de Garitano
  6. 6 Asier Garitano dejará de ser entrenador del Sporting de Gijón
  7. 7

    El Garaje Sporting, en Gijón, avanza en su conversión en viviendas de lujo
  8. 8 Accidente en Gijón: cinco heridos al chocar un coche con un autobús que circulaba por el carril bus
  9. 9 Miles de personas unen sus voces en Gijón contra el genocidio en Gaza
  10. 10 Herido tras perder el control en la carretera de La Providencia y chocar con un poste, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Cuarenta personas disfrutan de una mañana avilesina descubriendo las aves de la ría

Cuarenta personas disfrutan de una mañana avilesina descubriendo las aves de la ría