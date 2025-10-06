Cuarenta personas disfrutan de una mañana avilesina descubriendo las aves de la ría

Autoridad Portuaria de Avilés lleva años construyendo espacios y celebrando todo tipo de eventos que contribuyen a divulgar la historia del puerto avilesino y ... la rica biodiversidad del entorno de la ría. El turismo relacionado con la naturaleza crece en España y en Avilés y su entorno, donde la Mancomunidad turística está sabiendo explotar estos recursos. Ayer se vivió un ejemplo del interés que levanta la naturaleza y especialmente la ornitología en el Monumento Natural de Zeluán.

El próximo día 11 se celebra Día Mundial de las Aves Migratorias y la Autoridad Portuaria de Avilés, de la mano de Mavea, ha organizado dos jornadas divulgativas. La primera tuvo lugar ayer y participaron cuarenta personas que durante la mañana pudieron conocer el rico valor ornitológico del estuario a través de la exposición permanente del Aula de la Naturaleza y también de la temporal sobre gaviotas que se podrá ver hasta diciembre.

El educador ambiental César Álvarez les guió en ese recorrido poniendo énfasis en la preocupación que viven en Mavea viendo como el número de aves migratorias que llegan a la ría de Avilés va disminuyendo año tras año, algo atribuible principalmente al cambio climático que deja sin alimento a las crías.

Después llegó el momento de descubrir esa riqueza directamente en el observatorio de Zeluán en donde lo que más se vio fue martines pescadores, pero lo que más hizo la delicia de quienes quisieron pasar la mañana del domingo descubriendo la naturaleza del entorno de la ría fue un águila pescadora que durante tres cuartos de hora estuvo lanzándose en picado a la caza de peces en la ría. Zarapitos o archibebes también estuvieron en la mañana de ayer en la zona y pudieron ser identificados por los asistentes a esta jornada naturalista.

El próximo sábado en los mismos escenarios, pero en esta ocasión a las cinco de la tarde, el propio César Álvarez, impartirá un taller de identificación de gaviotas. Las personas interesadas en participar pueden inscribirse enviando con nombre completo de todos los participantes a estos dos correos electrónicos: 'meapunto@mavea.org' y 'medioambiente@puertoaviles.com'.