El puerto deportivo de Avilés enlaza la ría con la ciudad y eso es algo que le da puntos para seguir creciendo en numero de embarcaciones en tránsito. ARNALDO GARCÍA

El puerto deportivo de Avilés termina un verano de récord con 250 amarres en tránsito

Los turistas náuticos valoran la seguridad del estuario para el atraque y poder disfrutar de una ciudad histórica unida a su ría

Yolanda De Luis

Yolanda De Luis

Avilés

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:36

Comenta

Metidos en el otoño es momento de hacer balance de los meses de verano en distintos ámbitos relacionados con el sector turístico, entre los que ... se encuentra el puerto deportivo. El pasado mes de junio, el máximo responsable de Puerto Marina de Avilés, Mario Bada, auguraba un buen verano y las cifras han confirmado que no se equivocaba. Avilés sigue creciendo en turismo náutico y ha alcanzado los 250 amarres de embarcaciones en tránsito en este periodo estival, un 20% más que el año pasado.

