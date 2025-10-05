El puerto deportivo de Avilés termina un verano de récord con 250 amarres en tránsito

Metidos en el otoño es momento de hacer balance de los meses de verano en distintos ámbitos relacionados con el sector turístico, entre los que ... se encuentra el puerto deportivo. El pasado mes de junio, el máximo responsable de Puerto Marina de Avilés, Mario Bada, auguraba un buen verano y las cifras han confirmado que no se equivocaba. Avilés sigue creciendo en turismo náutico y ha alcanzado los 250 amarres de embarcaciones en tránsito en este periodo estival, un 20% más que el año pasado.

Bada atribuye este crecimiento a varios factores. Uno es la ubicación, al tratarse de un puerto seguro que está a tres millas náuticas del mar y ser un puerto de ciudad, a pocos metros del casco histórico de Avilés lo que permite a quienes amarran poder disfrutar de la villa sin depender de vehículo. Pero, además, la cercanía del aeropuerto es otra de las virtudes que hace que el puerto deportivo de Avilés lleve unos años en crecimiento constante. Algunos turistas optan por dejar el barco en Avilés y viajar unos días para disfrutar de otros puntos de España saliendo desde el aeropuerto, para regresar luego y disfrutar de la ciudad unos días más.

Otro de los factores que ha contribuido a este crecimiento, según explica Mario Bada, es el respaldo de la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento al puerto deportivo, implicados directamente los primeros en la mejora de las instalaciones, que este año han dado un salto importante en calidad agrupando toda la infraestructura en la margen izquierda de la ría; y los segundos, en proporcionar todo lo necesario para que estos turistas náuticos estén a gusto en Avilés siempre en coordinación con Marina de Avilés.

Las embarcaciones alemanas han crecido este año hasta casi equiparse a las de Francia y crece el tiempo de estancia

Todo contribuye a que la valoración que vienen haciendo desde hace un tiempo quienes llegan al puerto deportivo avilesino sea buena o muy buena en la mayoría de las ocasiones. Y por eso también el boca a boca es una de las partes fundamentales del crecimiento que viene viviendo en los últimos años. Ese boca a boca, por ejemplo, ha contribuido a que en lo que va de este 2025 se haya notado un crecimiento del número de embarcaciones procedentes de Alemania, cuando hasta ahora era residual su presencia.

En las aplicaciones especializadas y redes sociales también se nota esa valoración positiva de quienes llegan a Avilés. Mario Bada asegura que en Navity, la aplicación de puertos deportivos similar a un Booking, por ejemplo, para los hoteles, «hemos pasado prácticamente de no existir a tener el tercer puesto y ser el puerto deportivo más valorado».

En la mayoría de los comentarios se describe el puerto de Avilés como un puerto seguro, algo muy importante para este tipo de embarcaciones, y también los turistas náuticos dejan buenas valoraciones de la ciudad en la que disfrutan del paseo por las calles cercanas al puerto, el casco histórico, la amplia y variada oferta gastronómica que encuentran y la amabilidad de los avilesinos.

La mayoría franceses

Los atraques este verano, como los anteriores, son mayoritariamente de embarcaciones extranjeras, la presencia de barcos españoles en tránsito es muy minoritaria en el puerto deportivo avilesino. Principalmente eran barcos franceses hasta ahora, pero este año casi han ido a la par los alemanes, algo que ha sucedido por ese boca a boca que intuye que ha podido ocurrir el máximo responsable de Marina de Avilés.

No obstante, han atracado en la ría este año otras muchas más nacionalidades como suecos, ingleses, irlandeses, noruegos o incluso australianos.

Otro aspecto destacable de cómo está calando en el turismo náutico Avilés es el aumento del tiempo de estancia. Mario Bada asegura que en las estadísticas del puerto deportivo se ha notado que los barcos llegan para quedarse más tiempo en la ciudad que en años anteriores. De los tres días se ha pasado a una semana en muchos de los atraques registrados durante este verano en Avilés.