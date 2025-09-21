El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El vivero de empresas de la Cámara de Comercio perderá parte de su aparcamiento para integrarse dentro de los viales del nuevo polígono de baterías de cok. PALOMA UCHA

El centro empresarial de la Cámara de Comercio se integrará en el nuevo polígono de baterías de cok

El vivero, que cuenta con siete naves, perderá parte del aparcamiento para facilitar la urbanización de todo el ámbito industrial

Yolanda De Luis
Ruth Arias

Yolanda De Luis y Ruth Arias

Avilés

Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00

El diseño urbanístico del polígono de baterías de cok va tomando forma y la Cámara de Comercio juega un papel en el mismo porque parte ... del aparcamiento de su vivero de empresas situado en el Parque Empresarial Principado de Asturias tendrá que unirse a los terrenos de baterías para completar el proyecto de urbanización. En la práctica, para la Cámara, es una actuación positiva que hará que su centro empresarial se integre completamente en el polígono, ya que ahora se encuentra en cierta medida en tierra de nadie, en una zona en la que no hay más empresas en su entorno.

