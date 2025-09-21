El centro empresarial de la Cámara de Comercio se integrará en el nuevo polígono de baterías de cok

El diseño urbanístico del polígono de baterías de cok va tomando forma y la Cámara de Comercio juega un papel en el mismo porque parte ... del aparcamiento de su vivero de empresas situado en el Parque Empresarial Principado de Asturias tendrá que unirse a los terrenos de baterías para completar el proyecto de urbanización. En la práctica, para la Cámara, es una actuación positiva que hará que su centro empresarial se integre completamente en el polígono, ya que ahora se encuentra en cierta medida en tierra de nadie, en una zona en la que no hay más empresas en su entorno.

El vivero de empresas de la entidad se inauguró en julio de 2008. Nace de un acuerdo con el Ayuntamiento en el que éste cedió el suelo sobre el que se asienta que formaba parte de la compensación de Sepides a la administración local por el desarrollo de los suelos que ocuparon la antigua Ensidesa para nuevas empresas.

Ahora lo que se está abordando, según explican desde la Cámara de Comercio, es la reversión de parte de esa cesión, lo que eliminaría algunas plazas de aparcamiento de la parcela, para que volviera a pasar a manos de Sepides y así poder desarrollar el proyecto de urbanización que se está ultimando.

Las siete naves nido de la Cámara de Comercio con dimensiones que van desde los 300 a los 450 metros cuadrados se sitúan sobre una finca de 5.800 metros cuadrados. El vivero ya estaba lleno en diciembre de 2008 y gracias a este espacio han nacido y crecido proyectos con componentes tecnológico, con capacidad de subcontratación con otras empresas y generadores de empleo, además de un gran potencial exportador en alguno de los casos.

La primera empresa que ocupó una nave fue la textil Ewan, pero en este espacio nació también, por ejemplo, Sport Lifestyle, empresa avilesina que, con la firma MMR se ha hecho un importante hueco en el mercado de fabricación de bicicletas; o también se ubica TAM, dedicada al análisis de materiales para la industria.

La Cámara ya valoró esta inversión hace años como «muy acertada» y con el paso del tiempo todavía se ha ido reafirmando más en esa apreciación inicial, ya que la demanda de este tipo de naves industriales para impulsar nuevos proyectos empresariales o ampliar y consolidar algunos en marcha es evidente.

Aunque dadas las características de las empresas tiene una rotación menor que otro tipo de viveros, las naves de la Cámara sólo permanecen vacías el tiempo necesario entre el desmontaje de una empresa y la llegada de otra nueva. En junio se ofertaba una de estas naves que estaba vacía, en este caso una de las cinco que disponen de polipasto para mover hasta 1,6 toneladas. Las otras dos están equipadas con puente grúa para mover hasta diez toneladas. Además, todas ellas disponen de oficinas y vestuarios.

Largos procesos

Después de que se aprobase definitivamente la modificación del PGOU para el desarrollo de los terrenos que ocuparon hasta hace un año las baterías de cok, ahora toca poner sobre papel el diseño final y en eso es en lo que viene trabajando Sepides en los últimos meses. Cuando se concrete el proyecto de urbanización todavía quedará recorrido administrativo por delante para que puedan comenzar las obras. Ya que el Ayuntamiento tendrá que darle el visto bueno y aprobar la licencia urbanística, y la propia empresa estatal tendrá que iniciar los trámites para contratar a la constructora que ejecutará las obras, una gestión que también llevará meses.

Aún así, es posible que en el verano del próximo año se puedan ver ya las primeras máquinas en funcionamiento para urbanizar este espacio cuyos plazos de obra todavía no se conocen. Aunque, como ya publicó este periódico, la actuación podría establecerse por fases y así acelerar el desarrollo de parte del suelo y disponer rápidamente de terreno para las empresas.