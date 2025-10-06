El centro intergeneracional de Los 7 Enanitos, en Avilés, estará concluido a finales del próximo año El Ayuntamiento acaba de adjudicar la obra, que cuenta con financiación europea, por un importe final de casi 1,7 millones de euros

En la parte posterior del edificio de Los 7 Enanitos se construirá otra edificación y el jardín tendrá funciones terapéuticas.

Yolanda De Luis Avilés Lunes, 6 de octubre 2025, 00:30 Comenta Compartir

La ciudad sumará a finales del próximo año un nuevo equipamiento público. El Ayuntamiento adjudicó la pasada semana la obra de rehabilitación del edificio de la antigua guardería de Los 7 Enanitos, en la calle Palacio Valdés, y la construcción de uno nuevo en la parte posterior de la parcela. Ambos estarán destinados, como ya se viene explicando, a Centro de Atención Diurna Intergeneracional, siguiendo los cánones establecidos en el nuevo programa del Principado CuiDas y convirtiéndose en el primero centro de día público para personas mayores del centro de la ciudad.

La contratación hace unos días de la empresa Citanias Obras y Servicios para ejecutar este proyecto supone que las obras, si se cumplen los plazos habituales en este tipo de adjudicaciones, puedan comenzar antes de que finalice el año. Su plazo de ejecución es de doce meses, con lo que a finales del próximo 2026 o comienzos de 2027 los trabajos estarían concluidos.

La inversión en este nuevo equipamiento público será finalmente de 1.697.940 euros, lo que supone una rebaja del 6% sobre el presupuesto inicial de licitación. La obra está financiada con fondos de la Unión Europea y supondrá crear un espacio en el que se prestarán servicios a las personas mayores desde una perspectiva integral y transversal. Además, la juventud también formará parte activa de su funcionamiento, convirtiéndose así en un espacio intergeneracional.

A la edificación actual se sumará una nueva en su parte posterior que estará unida y el jardín tendrá funciones terapéuticas

Con todo, las actividades que se desarrollarán en este nuevo equipamiento (culturales, baile, cinefórum, talleres de lectura y escritura, teatro, fotografía, musicoterapia, actividades físicas y de rehabilitación funcional, yoga, cocina, jardinería, aprendizaje y nuevas tecnologías) tienen como objetivo prevenir la institucionalización de las personas mayores ofreciendo una atención profesional de estimulación física, cognitiva y emocional.

Las obras

La actuación a realizar contempla la rehabilitación del edificio existente de cerca de 120 metros cuadrados y su ampliación por la parte posterior con la construcción de un nuevo edificio de unos 400 metros cuadrados, ambos estarán comunicados en las tres plantas.

En la semisótano del edificio existente estarán parte de los espacios y locales comunes, así como las áreas para personal y servicios del equipamiento. En el cuerpo ampliado con el nuevo edificio que se construirá, además de los baños, estará el espacio de reposo, dos distribuidores y las escaleras y ascensor de acceso a plantas superiores.

En la planta baja que suman ambas edificaciones estarán los locales destinados a office de cocina y sala polivalente, la sala de encuentro social, aseos, un almacén, sendas salas de reminiscencias, sala Snoezelen, sala sociosanitaria y despachos.

Mientras que en la primera planta estarán las instalaciones y una escalera de acceso a la cubierta ajardinada (de uso restringido). La zona de jardines abierta a los usuarios estará en los aproximadamente 300 metros cuadrados de la parcela que no ocupan las edificaciones y será un jardín sensorial y habrá un huerto terapéutico.