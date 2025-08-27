Caballos, ponis y asturcones llenan La Magdalena en el Certamen de Ganado de Avilés

El Certamen de Ganado de San Agustín, en Avilés, mostró en la tarde de este martes su cara más lúdica y más salvaje ... al mismo tiempo.

El concurso morfológico de asturcones se encargó de lo segundo con la participación de una veintena de ganaderías y la expectación del numeroso público que durante la jornada se acercó a ver los ejemplares que desfilaron frente al jurado por la pista exterior de La Magdalena.

Los asturcones fueron saliendo por grupo de edades y sexo en una demostración que se alargó durante gran parte de la tarde.

Las hembras de uno y dos años fueron las encargadas de romper el hielo del concurso, siendo las primeras en exhibirse frente a un jurado que analizó minuciosamente cada uno de los ejemplares. En esta categoría, la ganadería de Mónica Cortina Isla se impuso con el primer puesto, que se lo llevó 'Vera' y el segundo, que fue para 'Cabana'.

«Lo que se valora es la cabeza, el perfil subcóncavo, la oreja pequeña y la cabeza corta. También la pata muy fina. El asturcón al final es un poni pero la apariencia es de caballo, no es el típico poni que estamos acostumbrados a ver», explicó Manuel Pravia, que además de criar asturcones también ejerce como jurado en concursos de este tipo.

Pravia destacó en calidad de criador que la raza ha crecido con los años ya que en torno a los años 80 había unos 40, mientras que ahora la cifra llega a los 2.500.

Junto a él, Manuel José García, de la ganadería Manzaneda, participa este año con cuatro asturcones de los 16 que tiene en su ganadería de Gozón. «Siempre se espera ganar porque aquí vienes con lo mejor», destacó. Para él como para la mayoría de criadores tener asturcones «tiene cero rentabilidad económica», ya que un ejemplar puede venderse en una media de 1.000 euros, sin embargo, concuerdan en que siguen en ello para «recuperar la raza y por amor a ellos».

Paula García, criadora de Gozón que ayer participó con cuatro asturcones, reivindica que «es una raza importante de mantener e incluso podríamos decir de recuperar porque al final son nuestras raíces y de donde venimos».

Los siguientes en pasar por la pista fueron los machos más pequeños entre los que se impuso 'Gasiaupu' de la ganadería de Mónica Cortina Isla, nuevamente. Así hasta casi una decena de secciones en las que los ejemplares de asturcón demostraron que el nivel no deja de crecer en una edición en la que el concurso de arrastre de esta raza no estuvo presente.

Lo que sí que estuvo presente este año fue el paseo en poni por la pista de arena para los más pequeños, una actividad que triunfó y que generó largas colas a lo largo de la tarde. Dos ponis y dos caballos del Forcón fueron los protagonistas e hicieron las delicias tanto de los niños que esperaban impacientes para subirse, como de los padres que disfrutaban viendo a sus hijos pasear por primera vez en caballo.

Tamara Iglesias, vecina de La Magdalena, observaba a sus hijos Diego y Marco con orgullo desde uno de los laterales mientras montaban a 'Nika' y 'Galleta'. «Todos los años venimos. A ellos les encantan los animales y se lo pasan bien. Es una forma de conectar con el medio rural y de dejar a un lado las pantallas por un rato», celebraba Iglesias mientras Diego y Marco se bajaban de los caballos con la ilusión y las ganas de volver a subir. Esta tarde, de 17 a 20 horas podrán volver a hacerlo.