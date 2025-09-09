Cinco empresas optan a ejecutar la remodelación del antiguo conservatorio Dos de ellas tendrán que aportar documentación para seguir en el proceso de contratación de una obra valorada en tres millones

Convertir el Palacio de Balsera, la anterior sede del conservatorio que estaba situada en la calle Julia de la Riva hasta la pasada primavera, en una pinacoteca municipal no ha encontrado hasta el momento obstáculos en el camino. El concurso abierto por el Ayuntamiento para ejecutar la obra acaba de reunir a su mesa técnica para analizar las ofertas de las cinco empresas que optan a hacerse con el contrato.

No obstante, dos de ellas tendrán que aportar la documentación que le es requerida para continuar en el proceso de contratación. Son Proyecon Galicia y Vesa Rehabilitación. Las otras tres continúan en el proceso directamente al haber presentado toda la documentación requerida. Son Cabero Edificaciones, Citanias-Rafael Vega y Esfer Construcciones y Proyectos.

A comienzos del pasado mes de julio, el Ayuntamiento de Avilés iniciaba el procedimiento administrativo para contratar esta obra, que serán financiados íntegramente por fondos de la Unión Europea y que, además, ya dispone del visto bueno de Patrimonio para su ejecución. Se trata de un proyecto valorado en casi tres millones de euros y que supondrá la transformación del uso de este edificio.

Desde un punto de vista funcional, para dedicar el Palacio Balsera a un uso museístico se intervendrá sobre las circulaciones. Así, se creará una entrada, zonas de exposición y circulación, aseos para el publico y una zona para la administración y gestión del edificio. Esto irá unido a zonas de almacenaje y también de instalaciones. La salida del inmueble se destinará a una tienda, como es habitual en este tipo de equipamientos.

El edificio tiene una superficie de algo más de 1.200 metros cuadrados y la intervención afectará a las seis plantas del edificio (sótano, baja, 1ª, 2ª, 3ª y 4ª planta). Y además, se proyecta la instalación de un ascensor para dar servicio a todos los niveles del edificio en un núcleo de comunicación exterior en la zona que da al parque de Cabruñana para evitar interferir en la percepción del palacete, minimizando las afecciones sobre el mismo.

A todo ello se sumará una renovación de las redes eléctricas para mejorar la eficiencia energética del Palacio de Balsera.