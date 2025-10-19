Cine y literatura despiden hoy la actividad de Festillingües El Palacio de Camposagrado y su entorno acogen el programa impulsado por la Concejalía de Normalización Lingüística

La actuación del peregrino en la plaza de Camposagrado, con el público asistente.

Fernando Del Busto Avilés Domingo, 19 de octubre 2025, 00:00 Comenta Compartir

El Palacio de Camposagrado acogerá hoy las últimas actividades de la primera edición del Festillingües, una iniciativa de la Concejalía de Normalización Lingüística, que cuenta con el apoyo del Principado de Asturias y el Ministerio de Cultura, para reflexionar y divulgar las realidades de las lenguas minoritarias.

Así, hoy domingo, de 11 a 14 horas se celebrará la última jornada del mercado de las lenguas y las culturas, donde los visitantes pueden adquirir libros publicados en asturiano, además de diferente material institucional.

A partir de las once de la mañana, con entrada libre y gratuita, se proyectará el documental 'No se dice ye, se dice es. Represión llingüística na Asturias franquista'. Curiosamente, hace cuatro años se estrenó con un pase en el Museo de la Historia Urbana de Avilés, a poco metros del lugar donde ahora se volverá a proyectar.

Además, a partir de las doce de la mañana, Sergio Buelga ofrecerá una sesión de cuentacuentos bajo el título de 'La curuxa Catuxa'.

Buelga ya participó ayer sábado en el festival, con una actuación de teatro callejero en la plaza de Camposagrado. Allí dio vida a 'El peregrino', la recreación de un mítico caminante hacia Santiago de Compostela que le dio pie para recuperar diferentes leyendas jacobeas.

Día intenso

El sábado fue la jornada más densa del festival, al menos en contenidos. El propio Buelga hizo doblete ya que, por la tarde, revivió a Marcos del Torniello en una visita teatralizada e impartió un taller sobre improvisación.

Pero a lo largo del sábado también hubo tiempo para la reflexión. Así, por la mañana Eleazar Jiménez, de la Fundación Secretariado Gitano; Lula Montes, de la Universidad de Oviedo; y Arancha Margolles, de Iniciativa pol Asturianu, participaron en una mesa redonda en la que se debatió la importancia de la diversidad lingüística y la protección de los derechos de las minorías.

Por la tarde, se contó con la presencia de Ramón d'Andrés, de la Universidad de Oviedo, que reflexionó sobre la diversidad cultural y los prejuicios llingüísticos.

La jornada del sábado se cerró con un recital poético en el que participaron Susana Gudín, Dani García Granda, Serveh Hozhabri, Inaciu Galán, María Esther García López y Marta Mori, además de un concierto con la actuación de Mestura.