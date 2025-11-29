Las cofradías asturianas estrechan sus lazos en Avilés

Un total de 160 cofrades de toda Asturias celebran a lo largo de este sábado un encuentro de confraternización en Avilés. Hasta el ... Pabellón de Exposiciones de La Magdalena acudieron hermanos mayores e integrantes de cofradías, tanto penitenciales como de gloria de Gijón, Villaviciosa, Cangas del Narcea, Oviedo, Candás, Grado, Lugones, Salas, Trasona, Salinas y, naturalmente Avilés.

A lo largo de la mañana se celebró una mesa redonda con la participación, entre otros, de los sacerdotes Luis López Menéndez, consiliario de la Cofradía de Jesús de la Esperanza, y José Juan Hernández Deniz que, por sus responsabilidades como párroco de San Nicolás de Bari es el guía de la mayor parte de las cofradías penitenciales de Avilés; la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, y la cronista oficial de Avilés, Josefa Sanz que, además, es cofrade de la Soledad en Sabugo. La mesa redonda puso de manifiesto la importancia de las cofradías como expresión de la piedad popular. Yolanda Alonso recordó la trascendencia del movimiento más allá de la Iglesia por ser un elemento de atracción turística para sus territorios.

Tras el encuentro en La Magdalena, los asistentes se desplazaron hasta el centro de Avilés para una visita guiada donde la historia de la ciudad se combinó con elementos de la vida de las cofradías locales. La lluvia fue la nota discordante del recorrido.

Posteriormente, la Iglesia de San Nicolás de Bari albergó una celebración religiosa. El almuerzo de fraternidad puso el punto y final al encuentro que hoy alcanzó su edición número 21.

Carlos Mora, presidente de la Junta de Cofradía y Hermandades de Avilés, expresó su satisfacción por el desarrollo del encuentro. «Es una oportunidad que tenemos todas las cofradías de Asturias para vernos y estrechar lazos». De hecho, considera necesario que crezca hasta dos días «para poder tener más tiempo para hablar entre nosotros».