Vista genera de los asistentes al encuentro de Cofradías de Semana Santa. Pablo Nosti

Las cofradías asturianas estrechan sus lazos en Avilés

El Pabellón de Exposiciones de La Magdalena alberga un encuentro de 160 integrantes para reflexionar sobre su actividad

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Sábado, 29 de noviembre 2025, 18:56

Un total de 160 cofrades de toda Asturias celebran a lo largo de este sábado un encuentro de confraternización en Avilés. Hasta el ... Pabellón de Exposiciones de La Magdalena acudieron hermanos mayores e integrantes de cofradías, tanto penitenciales como de gloria de Gijón, Villaviciosa, Cangas del Narcea, Oviedo, Candás, Grado, Lugones, Salas, Trasona, Salinas y, naturalmente Avilés.

