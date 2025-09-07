El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El buen ambiente reinó en una comida que dio cabida a grupos de amigos y familias. Arnaldo García

La Comida en la Calle de Versalles: de récord en récord

680 personas comparten mesa y mental en buena armonía y tras la resaca de una verbena que volvió a llenar la carpa

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Domingo, 7 de septiembre 2025, 20:04

Cuando parecía que no podía admitir más comensales, se obró el milagro y al final fueron 680 personas las que este domingo han compartido mesa y mantel en la Comida en la Calle de Versalles. En realidad no fue un milagro, fueron las ganas de fiesta y compañía de quienes decidieron sumarse con sus viandas a sus vecinos y amigos y también de una comisión de festejos que está al pie del cañón intentando que todo salga lo mejor posible.

Se intenta poner el mayor número posible de asientos bajo la carpa, pero al final esta siempre se acaba quedando pequeña. Lo bueno es que la lluvia no ha hecho acto de presencia durante la comida, pese a que la amenaza fue aumentado conforme avanzaba el día.

A la comida llegaron algunos con algo de resaca por la verbena del día anterior y alguno casi descoyuntado porque Juan Diego, el bailarín cubano asentado en Madrid que ha sido invitado por la organización, pone a mover el esqueleto a todo aquel con el que se encuentra. Lo cierto es que se está llevando alguna sorpresa y lo está pasando tan bien que ha decidido alargar su estancia.

Es un reflejo del buen ambiente que se está viviendo en el barrio desde el pasado viernes.

Este lunes 8, Día de Asturias, habrá misa de campaña, si el tiempo lo permite. La imagen de la Virgen saldrá en procesión a las 11.45 desde la iglesia de La Magdalena hasta la hornacina en el cruce de las calles La Paz y Fruela. A las 17 horas habrá espectáculo circense en Los Canapés, a las 18 horas Xareu d'Ochobre tocará por las calles y, a las 20 horas, actuarán el Grupo Beatriz y el dj Vieites.

