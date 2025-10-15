El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
En 2024, la actividad de Windar se encontraba en máximos. JOSÉ SIMAL

El comité de Windar se reunirá este jueves con el Principado de Asturias

Dirección y sindicatos vuelven a reunirse esta tarde para negociar el despido colectivo sin que haya ningún tipo de avance

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:48

Comenta

El comité de empresa de Windar Wind Services (WWS) anunció que mañana jueves, 16 de octubre, se reunirá con el consejero de Ciencia, ... Industria y Empleo, Borja Sánchez, para abordar la situación de la empresa y reclamar la intermediación del Principado en el expediente de despido colectivo (ERE) que plantea la salida de 25 trabajadores de la empresa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Si te veo con otro no respondo. De Villabona se sale, pero del cementerio no»
  2. 2

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  3. 3 Vecinos de El Entrego intentan expulsar a unos okupas
  4. 4 Fallece un hombre al precipitarse desde una ventana en Gijón
  5. 5 Nuevo restaurante en Gijón: el Club de Golf de Castiello by Galán, abrirá en noviembre
  6. 6 Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, hace balance: asume el despido de Paunovic y dice que la marcha de Carrión a Las Palmas «fue un error»
  7. 7 El musical Mamma Mia! llega a Gijón con catorce funciones
  8. 8

    El Principado da luz verde a los centros privados de la Nebrija y la Alfonso X
  9. 9 Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella
  10. 10 En busca y captura un miembro de la banda de asaltantes de gasolineras de Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El comité de Windar se reunirá este jueves con el Principado de Asturias

El comité de Windar se reunirá este jueves con el Principado de Asturias