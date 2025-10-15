El comité de Windar se reunirá este jueves con el Principado de Asturias

El comité de empresa de Windar Wind Services (WWS) anunció que mañana jueves, 16 de octubre, se reunirá con el consejero de Ciencia, ... Industria y Empleo, Borja Sánchez, para abordar la situación de la empresa y reclamar la intermediación del Principado en el expediente de despido colectivo (ERE) que plantea la salida de 25 trabajadores de la empresa.

Los sindicatos confían en que el Principado logre que la empresa recapitule y aborde la actual crisis del sector de las energías renovables con recolocaciones.

Según recordaba ayer el comité, actualmente se pasa un «bache», vaticinando que las licitaciones previstas para el periodo 2026-28 aseguran carga de trabajo.

Además, el comité de empresa desveló que ha solicitado una reunión urgente con la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, sin que aún tengan una fecha fijada.

Nueva reunión

El comité realizó el anuncio de la reunión con el Principado en la víspera de una nueva reunión con la dirección de WWS para abordar la negociación del convenio colectivo.

Las conversaciones se encuentran estancadas. La dirección ha pasado de plantear un despido de toda la plantilla (70 personas) en septiembre a reducirlo a 25 más una regulación temporal para las 40 que siguen después de las salidas voluntarias. El comité insiste en evitar los despidos y buscar otras medidas.