La nueva oferta de la dirección no convence al comité de empresa de Windar Wind Services

La nueva oferta de la dirección de Windar Wind Services (WWS) no ha convencido al comité de empresa este miércoles, concluyendo la nueva reunión ... de la negociación del despido colectivo (ERE) sin acuerdo entre las partes. Los negociadores han quedado emplazados para el próximo 15 de octubre

Desde la dirección de la compañía se planteó una reducción en el número de despedidos. Así de los 27 que se han venido poniendo sobre la mesa, se planteó 25 despidos, un movimiento que el comité considera insuficiente ya que ha venido reclamando que toda la plantilla sea asumida por el grupo.

También por primera vez se habló de las condiciones de despido. La dirección oferta 23 días por año trabajado hasta un máximo de trece mensualidades. También los sindicatos rechazan esta propuesta, ya que reivindicar aumentar las indemnizaciones. El comité de empresa también reclama que se genere una bolsa de empleo para que las personas que salgan de WWS puedan regresar si hay carga de trabajo.