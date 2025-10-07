Dirección y sindicatos siguen sin acercar posturas en el ERE de Windar Wind Services

La negociación del despido colectivo de 27 trabajadores de Windar Wind Services (WWS) iniciaron esta tarde su semana decisiva sin que dirección ni ... comité de empresa acercasen sus posturas sobre las condiciones de la salida de los afectados. Al tiempo, debe abordarse las condiciones de regulación temporal de los cuarenta trabajadores que continuarán en la compañía, sin que que ese asunto se haya tratado lo más mínimo.

Las partes volverán a reunirse mañana miércoles, 8 de octubre, y el próximo viernes, día 10.

En la reunión se repitieron los argumentos ya conocidos por todos. Desde la dirección se insistió en la necesidad de aplicar el ajuste por la caída de actividad y las malas perspectivas del sector. De hecho, se plantea que los cuarenta trabajadores que van a seguir en la compañía deben firmar un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE), al igual que el resto de empresas del grupo Windar.

La semana pasada, se activó el ERTE en todas las sociedades como reflejo de la crítica situación que atraviesa el sector por la incertidumbre en el mercado de las energías renovables y la suspensión de importante pedidos para la compañía, especialmente de Estados Unidos.

Desde el comité de empresa se presentó un análisis de la realidad completamente diferente. Aunque se reconoce la existencia de dificultades en el sector, se asegura que los concursos para adjudicar nuevos equipamientos se están reanudando, tanto en este último trimestre de este año como para 2026.

Además, se incidió en la capacidad del grupo para asumir a los 27 puestos de trabajo que se quieren suprimir a lo largo de las distintas sociedades.

También se defendió la capacitación y perfil profesional de los afectados, asegurando que, en el futuro, la empresa podría tener dificultades para conseguir esos conocimientos y no poder atender a la carga de trabajo.

De ahí que el comité de empresa considere que se debe retirar el despido colectivo y afrontar estos momentos con regulaciones temporales como el resto del grupo.