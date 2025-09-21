La complejidad del proyecto de las baterías de cok alarga los plazos

El desarrollo del Parque Empresarial Principado de Asturias fue complejo y hacer lo mismo con los nuevos suelos industriales en baterías de cok también lo ... está siendo. Los plazos iniciales se han visto alargados por distintos motivos y ahora no se pone fecha de conclusión de la obra. Por delante quedan dos de las cuatro fases que se habían marcado inicialmente: la descontaminación y la urbanización. Sepides trabaja en ambas a marchas aceleradas consciente de la oportunidad actual de captar fondos europeos para la ejecución de estas obras.

Además, ha constatado que existe interés por implantarse en Avilés, como lo demuestra el hecho de que en el último año se vendieron todas las parcelas del PEPA que llevaban años ofertándose sin éxito. Esta es otra de las cuestiones que llevan a los promotores a tratar de acortar plazos, pero la tramitación administrativa tiene sus propios tiempos imposibles de saltarse, lo que continúa alargando en el tiempo la conclusión de este nuevo polígono.

Paralelamente, desde el Ayuntamiento se ha impulsado el desarrollo de la Isla de la Innovación, terrenos situados entre el Niemeyer y el Parque Científico y Tecnológico Avilés Isla de la Innovación, lo que completará todo el ámbito industrial y tecnológico. Como sucede con el polígono de baterías de cok, los trámites urbanísticos alargan los tiempos para poner en valor un suelo más que interesante para el desarrollo económico de la ciudad.

Si Sepides trata de poner un ritmo alto a sus planes, lo mismo le sucede al Ayuntamiento con los suyos. Pero aún así, la revisión parcial del Plan General para del desarrollo del nuevo suelo comenzó en mayo del año pasado y en marzo de éste la Consejería de Transición Ecológica emitió un documento de alcance para el plan ambiental, lo que dio el pistoletazo de salida para preparar la revisión del plan para iniciar su larga tramitación. Tendrá que pasar varias veces por el Pleno y tener el visto bueno del Principado, y luego quedará contratar y hacer la obra.