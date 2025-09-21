El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los terrenos entre el Parque Tecnológico y el Niemeyer que conforman la Isla de la Innovación. MARIETA

La complejidad del proyecto de las baterías de cok alarga los plazos

Con todas las parcelas del PEPA ya vendidas, la vista está puesta en el nuevo polígono y en la Isla de la Innovación

Yolanda De Luis

Yolanda De Luis

Avilés

Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00

El desarrollo del Parque Empresarial Principado de Asturias fue complejo y hacer lo mismo con los nuevos suelos industriales en baterías de cok también lo ... está siendo. Los plazos iniciales se han visto alargados por distintos motivos y ahora no se pone fecha de conclusión de la obra. Por delante quedan dos de las cuatro fases que se habían marcado inicialmente: la descontaminación y la urbanización. Sepides trabaja en ambas a marchas aceleradas consciente de la oportunidad actual de captar fondos europeos para la ejecución de estas obras.

