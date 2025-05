Condenado por lesiones el hombre que atacó con un cuchillo a su pareja en Corvera

Cinco años de prisión por un delito de lesiones para el hombre que el 10 de octubre de 2023 atacó con un cuchillo a la ... que era su pareja en el domicilio de esta en Trasona, en Corvera. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial rechaza el delito de homicidio en grado de tentativa que planteaba la acusación y se decanta por uno de lesiones agravadas, que además de su defensa también proponía como alternativa la Fiscalía del Principado de Asturias, aunque tras la vista oral el Ministerio Público determinó que había «una clara intención de matarla». La acusación recurrirá la sentencia.

El ahora condenado reconoció en el juicio haber agredido con arma blanca a la mujer, negó que su intención fuera matarla, aseguró no recordar nada porque había estado bebiendo todo el día y mostró su arrepentimiento. «Ella se portó muy bien conmigo y yo con ella. No sé lo que se me pasó por la cabeza», afirmó. Poco más pudo aportar precisamente por esa amnesia que adujo.

Ella, en cambio, describió con detalle un ataque que, a priori, habría estado motivado por los celos. Fue un viaje que ella iba a hacer a León a una propiedad perteneciente a una expareja el que desencadenó la discusión con fatales consecuencias. «Él no quería que hiciera ese viaje, me decía que no quería estar solo (...). La discusión fue subiendo de tono hasta que me llegó a decir que sólo iba allí a follar», a pesar de que no se iba a encontrar con esa expareja, según relató la víctima.

Aquel 10 de octubre estuvieron prácticamente todo el día juntos y él no había bebido más que tres latas de cerveza (en la casa se encontraron dos, una cerrada). Ella trató de echarle tres veces sin éxito de su domicilio hasta que, en un momento dado en el que ella estaba en su dormitorio, de espaldas a la puerta, él entró con un cuchillo dentado con una hoja de treinta centímetros que había cogido en la cocina, cerró la puerta y se abalanzó hacia la mujer.

La víctima relató con pelos y señales un ataque que tuvo como testigo a su hijo menor que, alertado por los gritos, entró en la habitación.

Llegó a estar acorralada contra el armario, pero de repente él tiró el cuchillo, la agarró por el cuello y la arrastró hasta la salida. Sus gritos alertaron al vecindario y las farmacéuticas de enfrente fueron las primeras en atenderla y llamar al 112. Fue trasladada en UVI al Hospital Universitario San Agustín, donde le curaron cortes en las manos, brazos y cara. En las manos le han quedado secuelas y no tiene el cien por cien de movilidad en los dedos.

Él huyó en autobús hacia el centro de Avilés, donde fue detenido por la Policía Nacional. Uno de los agentes que participó en su detención aseguró que trató de resistirse, pero que tras ser identificado confesó «he hecho daño a mi pareja, pero no sé cómo está».

Durante el juicio, la defensa rechazó un delito de homicidio en grado de tentativa, que consideró una calificación «excesiva», puesto que la corpulencia de él habrían garantizado otro resultado de haberlo querido. «Nunca estuvo en riesgo su vida», manifestó su abogada.