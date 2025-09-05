La convocatoria de subvenciones para las fachadas de La Luz, en Avilés, se abre el martes

Han tenido dos meses para consultar las bases y preparar la documentación y ahora, el próximo martes, se abrirá el plazo de solicitud de las ... subvenciones municipales para la sustitución de ventanas y terrazas en los edificios del barrio de La Luz, en Avilés. Cubrirán el importe íntegro de la actuación, salvo el IVA, hasta un máximo de 7.000 euros por vivienda. De todo esto se había informado en el centro social en coincidencia con la publicación de la convocatoria, pero ayer, a unos días de que se abra el plazo de solicitud, se convocó al vecindario en el salón de actos de la biblioteca para resolver las posibles dudas.

Fueron las esperadas: sobre el modelo único de ventana y terraza a instalar si se recibe la ayuda municipal y sobre el trámite digital que hay que seguir para solicitarlas. Con presencia de los concejales de Hacienda, Raquel Ruiz, y del concejal de Licencias y Administración general, Noé Vega, fue la jefa de los servicio técnicos del Ayuntamiento, Andrea del Cueto, la encargada de responder e informar a los vecinos que hoy tendrán a una técnica del Ayuntamiento en la biblioteca para seguir resolviendo dudas y, a partir del martes, a otras dos en El Foco para ayudar con todo el tema de la documentación. A pesar de que esta subvención es integral sí podrán mantenerse las ventanas o terrazas que se hayan cambiado después del 1 de enero de 2015 y, por lo tanto, cumplan las actuales normativas técnicas.

Lo que sí subrayó fue la obligatoriedad de presentar telemáticamente las solicitudes y aunque en los telecentros pueden ayudar a quien lo requiera, «si no tenéis correo electrónico, tendréis que tirar de un amigo o un nieto», aclaró. Es necesario estar dado de alta en la Sede Electrónica del Ayuntamiento, a través de la cual hay que registrar toda la documentación, y el plazo para hacerlo se extiende hasta el 31 de octubre.

El crédito presupuestario máximo previsto en los presupuestos del ejercicio 2025 para esta convocatoria asciende a 681.700 euros.