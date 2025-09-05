El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El edil Noé Vega explicó el funcionamiento de la convocatoria. ARNALDO

La convocatoria de subvenciones para las fachadas de La Luz, en Avilés, se abre el martes

Medio centenar de vecinos plantea dudas sobre el modelo único de terraza y ventana y sobre la solicitud digital

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:20

Han tenido dos meses para consultar las bases y preparar la documentación y ahora, el próximo martes, se abrirá el plazo de solicitud de las ... subvenciones municipales para la sustitución de ventanas y terrazas en los edificios del barrio de La Luz, en Avilés. Cubrirán el importe íntegro de la actuación, salvo el IVA, hasta un máximo de 7.000 euros por vivienda. De todo esto se había informado en el centro social en coincidencia con la publicación de la convocatoria, pero ayer, a unos días de que se abra el plazo de solicitud, se convocó al vecindario en el salón de actos de la biblioteca para resolver las posibles dudas.

