Casi cuatrocientas personas participaron en las visitas guiadas a la rula de Avilés

El programa de visitas guiadas a la rula de Avilés que impulsa la Mancomunidad Turística acaba de cerrarse. En esta edición, que arrancó el pasado 1 de julio, participaron un total de 374 personas en las diecinueve visitas realizadas, es decir, en todas se completó el cupo establecido en veinte personas.

La procedencia de los participantes fue en casi un 40% de concejos de la comarca (146), del resto de Asturias fueron 114, de distintas comunidades autónomas españolas visitaron el complejo pesquero 110 personas y cuatro internacionales. Más concretamente, la mayoría del público regional provenía de Oviedo y Gijón; el nacional de Madrid (41), seguido por Cataluña (18), Aragón y Castilla La Mancha (14 cada una de ellas); mientras que los visitantes provenientes de otros países lo fueron de Francia y de Cuba.

Desde la puesta en marcha de esta actividad en el año 2010, cerca de 11.500 personas han recorrido las instalaciones de la rula de Avilés y asistido a la subasta del pescado, que es el aspecto de las visitas que más atención levanta.

La Mancomunidad Comarca Avilés y la sociedad Nueva Rula de Avilés ya anunciaron ayer que seguirán el próximo año 2026 ofreciendo esta experiencia turística, «continuando con la promoción de uno de nuestros productos gastronómicos más importantes, el Pescado de la Rula de Avilés, así como del entorno de la ría, escenario en el que se desarrollan también otras iniciativas que cuentan con el favor popular como los itinerarios en barco, entre otras actividades», señalan desde la Mancomunidad.