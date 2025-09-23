'Cuida tus patios', el eslogan que animará a ser cívico La iniciativa de abrir los patios escolares a la comunidad es un éxito de concurrencia, pero la contrapartida son los desperfectos registrados

Es una iniciativa de indudable éxito, pero los desperfectos son la cara b de una apuesta que si bien no corre peligro sí desincentiva que más colegios con interés se sumen a 'Patios abiertos'. Gracias a este programa los patios escolares de los colegios Marcos del Torniello, Llaranes, Quirinal y Villalegre permanecen abiertos a la ciudadanía los sábados y domingos de todo el año, en horario de 10 a 20 horas, y a diario del 31 de mayo al 30 de septiembre, hasta las 22 horas.

Los colegios cuyos patios se abrieron al uso público fuera del horario lectivo se eligieron tanto por su tipología como por su localización geográfica, siempre han tenido muy buena acogida. Es habitual ver a familias o grupos de niños o adolescentes practicando deporte, sobre todo bajo las canchas cubiertas cuando llueve. Sin embargo, de un tiempo a esta parte se han venido registrando una serie de desperfectos en las instalaciones que han puesto en alerta a las direcciones de los colegios y también al área de Educación, que es quien se encarga del mantenimiento de los mismos.

En principio no se plantea cerrarlos porque sería castigar a una mayoría que se comporta cívicamente y con respeto a la propiedad pública por culpa de una minoría, sin embargo sí enfría la determinación de algunas direcciones escolares de abrir sus patios al público, algo que no depende exclusivamente de ellos sino que deben acordarlo con la concejalía de Educación. Este área plantea llevar a cabo una campaña de sensibilización que bajo el eslogan de 'Cuida tus patios' interpele y sensibilice al usuario de los mismos.

