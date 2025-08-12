El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El concejal Juan Carlos Guerrero, en uno de los cursos de capacitación digital. Arnaldo García

Los nuevos cursos de capacitación digital de Avilés irán enfocados al manejo del teléfono móvil

Los impartidos en el último año por el área municipal de Formación y Empleo han ofrecido más de 1.300 plazas gratuitas

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Martes, 12 de agosto 2025, 18:28

Los cursos de capacitación digital que en el último año se han impartido en los centros 'Avilés Innova' y 'Empleo Europa', gracias a la ... financiación europea, superaron el objetivo inicial de personas inscritas con 1.355 plazas ocupadas (el requisito era llegar a las 1.337). No son contabilizadas como personas porque, como explicó ayer el concejal de Formación y Empleo, Juan Carlos Guerrero, un mismo usuario pudo haber realizado tres cursos y esa estadística no está disponible. Más allá del número global, el edil subrayó la importancia de ofrecer formación para acabar con la brecha digital.

