Los nuevos cursos de capacitación digital de Avilés irán enfocados al manejo del teléfono móvil

Los cursos de capacitación digital que en el último año se han impartido en los centros 'Avilés Innova' y 'Empleo Europa', gracias a la ... financiación europea, superaron el objetivo inicial de personas inscritas con 1.355 plazas ocupadas (el requisito era llegar a las 1.337). No son contabilizadas como personas porque, como explicó ayer el concejal de Formación y Empleo, Juan Carlos Guerrero, un mismo usuario pudo haber realizado tres cursos y esa estadística no está disponible. Más allá del número global, el edil subrayó la importancia de ofrecer formación para acabar con la brecha digital.

«Suena muy fácil, pero no lo es. Ahora la ciudadanía, sobre todo a partir de ciertas edades, se tiene que enfrentar a diario con esta brecha digital porque cada día necesitan hacer más trámites online», señaló el concejal, que anunció que los próximos cursos irán enfocados al manejo del teléfono móvil y comenzarán a celebrarse en el último trimestre del año. Esa fue la demanda principal de los asistentes a los cursos que Guerrero acostumbraba a visitar y de ahí que ahora esté buscando financiación europea para poder llevar a cabo una oferta tan extensa como la que acaba de concluir.

Se desarrollaron cinco talleres de diez horas de duración, un curso básico de treinta horas y cursos extendidos de cincuenta. Los cinco talleres fueron de informatización y alfabetización digital, comunicación y colaboración online, creación de contenidos digitales, seguridad en la red y resolución de problemas.

El curso básico de 30 horas abordó las tecnologías habilitadoras digitales, la información y alfabetización digital, la comunicación y colaboración online, la creación de contenidos digitales, la seguridad en la red y la resolución de problemas.

Los cursos de hasta 50 horas incluyeron acciones formativas independientes (en módulos de diez horas) en función de las necesidades y demandas de la población.

«Fueron grupos de pocas personas para que cada una pudiera avanzar a su ritmo», destacó Guerrero, que señaló que aunque no había requisitos de edad los asistentes superaban los 40 años y la mayoría incluso los 60.

Los programas contaron con 182.710 euros de los Fondos Next Generation canalizados tanto a través del ministerio del ramo como de la consejería.